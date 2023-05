Las fiestas de los futbolistas tienen cierta fama en el mundo de la farándula. Es muy habitual que los jugadores acudan sin sus parejas y ahí conozcan a otras mujeres con las que pasarlo bien. No suelen faltar modelos y ahí lo disfrutan muchos que, si no fueran deportistas de élite, quizá no podrían ni soñar con estar con ellas. Esto les pasó a varios jugadores del Chelsea con Orla Melissa Sloan, una modelo e influencer de sólo 22 años con cuenta en Onlyfans y con un carácter de lo más tóxico.

El fútbol británico está conmocionado tras saltar a la luz que Chilwell, Mount o el joven Gilmour mantuvieron relaciones íntimas con Melissa y todos sufrieron acoso y chantaje cuando decidieron romper con ella. Cada uno a su tiempo, se enciende. La joven quería mantener un ritmo de vida como pareja de futbolista, aunque ninguno la quería más allá de mantener cultas conversaciones sobre filosofía de la antigua Grecia. 21 teléfonos... ¿para extorsionar? La joven llegó a tener hasta 21 teléfonos diferentes. Ahora, después de todo, podría incluso ir a la cárcel después de haber reconocido tres delitos: uno por acoso sin violencia contra Chilwell y dos por acosar a Mount y al entonces canterano Gilmour, ahora en el Brighton.