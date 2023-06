La relación entre Aitana y Sebastián Yatra va viento en popa, aunque a algunos como Miguel Bernardeu y sobre todo Cepeda no le hace gracia. Es más, el presunto cantante gallego nunca llegó a superar la ruptura, por mucho que hayan pasado años desde que finalizó su breve relación. Sigue mostrando envidia por la notable carrera de su ex y le manda mensajes por RRSS. A los que no manda saludos es a sus amigos de 'Forocoches', quienes fueron los que le salvaron varias veces de ser eliminado de 'Operación Triunfo' a pesar de ser el peor cantante de la edición.

Sebastián Yatra utilizó su última oportunidad de robo para componer su equipo. Un momento en el que Eva González le recordó esta situación. "¿Tú qué tienes contra mí?", le espetó el artista. A lo que la presentadora le contestó: "Yo que voy a tener contra ti, nada. Si tú eres como un regalo de Navidad que llegó temprano". Un comentario que provocó las risas del resto de coaches. En ese momento el cantante se puso de pie y se dirigió al centro del escenario, donde se encontraba Eva González. "Te doy la P de plagiadora porque eso es mío" le reprochó él entre risas. "¿Pero sabes qué pasa? Que como me gustas tanto… Me encantaría ser como tú", le dijo la presentadora con una frase del hit de Aitana que retumbó en todas las cadenas el verano pasado. "Yo tengo una canción que dice yo quiero ser como tú", añadió él. El colombiano decidió entonces interpretar la canción mirando fijamente a Eva González, hasta que se quedó en blanco y no pudo continuar con la canción, porque "se me olvidó el resto de la letra", reconoció, visiblemente nervioso. Mientras el coach regresaba a su sitio, la presentadora comentó que lo mejor sería que continuaran con el concurso. "Hombre, estaría muy bien, sí", se escuchaba decir entonces a Aitana un tanto molesta por lo que acaba de ver.