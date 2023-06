Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional.

Riesco sigue adelante con su vida y está aprovechando su nueva soltería saliendo de celebración son su gente. Además, en uno de sus últimos post deleitaba con su voz en un karaoke interpretando un conocido tema musical. La propia reportera confesaba horas después que "lo pasó genial".

Además, sigue día a día con sus publicaciones de Instagram y subiendo imágenes con diferentes looks que enamoran a sus fans y a la propia Riesco. Así lo ha confesado con un vestido azul del que ha confesado estar "enamorada".

De hecho, ha denunciado en redes sociales cómo ha recibido una 'proposición indecente' por parte de un hombre que le hace unos ofrecimiento de lo más llamativos. "Marta me gustaría conocerte y invitarte a mi chalet en soto grande como tú quieras primero tomamos un café en Madrid y no conocemos y cuando cojas las vacaciones te invito un fin de semana o una semana a mi chalet a montar en mis caballos jugar al polo y más sorpresas más de momento te comprado un bolso Louis Vuitton edición limitada por nuestra amistad espero verte cuando tengas un hueco en tu agenda y ya me comentas vales baby no soy el sopa boba de Antonio Da....yo soy un caballero y te trataré como una princesa y no olvides un clavo saca a otro clavo no estoy casado ni tengo novia de momento me gustaría que llegará el día y pedirte la mano te prometo que jamás vas a trabajar yo te meto cierto dinero en el banco a tu nombre y ya te contaré tengo previsto de abrir algunas tiendas de ropa de lujo y tu llevarás las tiendas ya lo hablaremos un abrazo baby", le escribía de forma literal.

"No sé de todo lo que pone que es lo que más me ofende. Madre mía como está escrito. Mucha tienda de lujo, pero de escribir. Me ofende el mensaje", ha recriminado en un vídeo posterior en sus stories tras enseñar la proposición que ha recibido.