Las relaciones amorosas son una parte integral de la vida de los jóvenes, ya que experimentan el amor y la búsqueda de la pareja ideal durante esta etapa de descubrimiento personal. Sin embargo, pueden presentar desafíos únicos y oportunidades de crecimiento.

En primer lugar, es importante reconocer que las relaciones amorosas de los jóvenes pueden ser intensas y emocionalmente significativas. Durante esta etapa de la vida, los jóvenes están descubriendo quiénes son y qué desean en una pareja. Esto puede llevar a un mayor nivel de pasión y romanticismo, pero también puede generar incertidumbre y ansiedad. Los altibajos emocionales son comunes a medida que los jóvenes exploran sus sentimientos y se enfrentan a la posibilidad de la decepción.

Así son las relaciones amorosas de los jóvenes

Las relaciones de los jóvenes pueden verse influenciadas por las presiones sociales y las expectativas culturales. La sociedad a menudo promueve una idea idealizada del amor romántico, lo que puede llevar a que los jóvenes tengan expectativas poco realistas. Además, la presión de los padres y las normas sociales pueden influir en las decisiones y elecciones de pareja de los jóvenes. Es importante que los jóvenes aprendan a evaluar y cuestionar estas influencias externas y a tomar decisiones basadas en sus propios valores y deseos.

Las relaciones amorosas también pueden ser oportunidades de crecimiento y aprendizaje. A través de ellas, los jóvenes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de comunicación, empatía y resolución de conflictos. Aprenden a comprometerse, a entender y respetar las necesidades del otro, y a establecer límites saludables. Además, puede darse un espacio seguro para que los jóvenes exploren su identidad sexual y descubran su orientación y preferencias afectivas.

Es importante destacar que los romances de los jóvenes también pueden presentar desafíos emocionales y riesgos, como la violencia en el noviazgo, la presión para tener relaciones sexuales prematuras o la dependencia emocional. Los jóvenes deben ser conscientes de estos riesgos y buscar apoyo y orientación si se enfrentan a situaciones difíciles o abusivas.

Curving, el preocupante fenómeno de moda

Como en todos los fenómenos que envuelven a la generación Z se usan anglicismos para acuñarlo. Ya tenemos el ghosting, pero ahora se está poniendo de moda el curving. Esta técnica consiste en fingir interés por una persona y alejarse de forma gradual llegando a esquivar la comunicación directa en persona y, sobre todo, por redes, generando una dolorosa sensación de rechazo.

Los expertos proponen algunos consejos para identificar si te están haciendo curving. Normalmente todo empieza con respuestas ambiguas a las propuestas y dando largas para quedar. Un 'quizás', un 'en principio sí', un 'lo pregunto y te digo' o un 'me lo pienso' son ejemplos típicos. También los cambios de tema. La gente que recurre a esta técnica intenta parecer simpática cuando no le pones en un compromiso y puede seguir hablándote aunque te esté evitando, así que ten cuidado. Si definitivamente has dado con un curver díselo alto y claro y no dejes que juegue contigo.