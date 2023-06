Que a First Dates acude todo tipo de gente es un hecho. Personajes aparentemente normales que poco a poco muestran una cara oculta inesperada o quizá otros que aparentan ser 'raros' o 'frikis' y terminan siendo de lo más conservador. Conversaciones profundas o absurdas. Hay de todo. ¿Y farsantes? Pues seguramente la mayoría lo son en cuanto a que mienten en sus primeras citas... pero no tanto como como Abilio o Pedro o Jesús o como quiera llamarse esta vez. Se produjo una espectacular cazada de Carlos Sobera a un farsante en First Dates.

El comensal se presentó como David, un hombre que sufría un problema en la voz llamado "falsete mutacional", por lo que hablaba constantemente con un tono impostado. Sin embargo, su voz volvió a la normalidad cuando Sobera le mostró imágenes de sus anteriores visitas al programa. En cada una de ellas aparecía con un look y nombre diferente para despistar. "Estaba esperando este momento", afirmó él.

"O sea, que eres Abilio, eres Jesús, eres Pedro...". Él finalmente reconocía que su verdadera identidad era Jesús. "Soy Jesús y soy artista en general pero no sé qué soy". Sin embargo, sus palabras no bastaron a Carlos Sobera: "¿Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de First Dates? Nosotros estamos aquí no para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor. Has jugado con la gente que se ha citado contigo. Sinceramente creo que, salvo que estuvieras enfermo, no tienes ninguna justificación".

El farsante cazado pidió disculpas a First Dates

"Os pido disculpas a todo el equipo, sé que es difícil aceptarlas por lo que he hecho. Me gustaría pedir disculpas a las personas que estuvieron aquí. Es un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido. Siempre había personas nerviosos al esperar su cita...", expresó el impostor. "Páralo ya y déjales en paz, como te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros. Has jugado con el prestigio de este programa pero te digo más, estabas jugando también con el trabajo de la gente que está aquí currando. Hacemos esto en serio, tío, porque creemos en ello. Siempre hay voces que dicen 'son actores los que vienen' y tú lo único que has hecho es echarnos mierda encima con tu actitud", le rogó Carlos Sobera.