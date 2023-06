Telecinco dirá adiós a 'Sálvame' el próximo 23 de junio. El programa se despedirá de los espectadores después de 14 años con un programa especial en el que le permetirán a los colaboradores acompañar a la audiencia hasta las 21:00 horas.

Durante todo estos años han sido muchos los rostros que han pasado por el formato. Carlota Corredera es una de las más populares. La presentadora formó parte del equipo como presentadora y también como directora del 'Deluxe', pero en marzo del año pasado decidió poner fin a su aventura en el programa. Tras esa decisión estuvo meses apartada de la pequeña pantalla, hasta que regresó con ‘¿Quién es mi padre?’, un formato que no terminó de encajar y la apartó de nuevo del universo Mediaset.

Poco se ha sabido de ella en este tiempo al margen de lo que ella misma ha compartido en sus redes sociales, pero sus seguidores han querido saber si estará acompañando a sus compañaeros el último día de 'Sálvame'. "No lo sé si estaré en el final, podría ser, lo vamos a dejar abierto", confesba hace unos días a 'El Televisero'.

"No he recibido ninguna oferta de Mediaset y no he tenido ninguna conversación con sus directivos para saber si yo encajo o no en su nuevo modelo. Pero mi teléfono está conectado, y estoy encantadísima de hablar con cualquier persona que me quiera ofrecer un nuevo proyecto, claro", recalcó. Aunque el último movimiento de Mediaset deja claro que la cadena no tiene entre sus planes volver a llamarla.

Según ha avanzado Bluper. el grupo ya ha retirado la fotografía de Carlota tenía en el pasillo de la fama de Mediaset. La imagen de la presentadora ya no acompaña a la de otros rostros populares de la cadena. Una decisión que pone de manifiesta que su etapa en Telecinco podría haber llegado a su fin.

Duras críticas contra Carlota Corredera

Jesús Manuel, uno de los periodistas más preparados, cultos e inteligentes de Sálvame... pero no eran de la cuerda de JJ y compañía. Ha ido pasando el tiempo y el también abogado ha aprovechado para alegrarse por Paz Padilla y criticar a su archienemiga Carlota Corredera. Recordemos que la gallega es íntima amiga e instigadora de la docuserie de Rocío Carrasco que tanto daño ha hecho a Telecinco y va a terminar suponiendo el despido de todos sus compañeros.

“Sigue triunfando en el teatro. Y más que al principio. Imparable. El mayor ‘bofetón’ para la escritora de libros para adelgazar. Ahora no se escribe. Ahora no se adelgaza”, dijo alabando a una y criticando a otra. "Llamadas ocultas para mostrarle su afecto, cariño y sentirse empáticos. No lo podían publicitar. ‘O con nosotros o con ella’” es lo que recibían los fulminados por la productora, tal y como afirmó Jesús Manuel.