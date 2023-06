Supervivientes 2023 sigue su curso y se enfrenta próximamente a otro capítulo que puede ser crucial el desenlace del concurso. El reality está dando mucho que hablar por diferentes motivos y con protagonistas muy diferentes en la isla.

El programa es una de las apuestas de Mediaset por recuperar terreno después de una grave crisis de audiencia en sus programas del corazón como Sálvame, que ya vive sus últimos días. El formato, de nuevo, aspira a ser la estrella en la parrilla de Telecinco y la realidad es que se está dando un concurso interesante.

Este domingo vuelve la gala de Supervivientes al prime time de Mediaset. La nueva edición del programa en Honduras ya ha vivido sus nominaciones, expulsiones y broncas también, evidentemente.

Ion Aramendi asume las riendas del plató del reality para presentar Supervivientes 2023: Conexión Honduras. Durante el espacio los seguidores del programa podrán saber la última hora que llega desde la isla con unos supervivientes que empiezan a pasarlo mal. A partir de las 22:00 se podrá conocer lo que ha ocurrido en las últimas horas en Honduras.

Elena Rodríguez muestra la carta de apoyo a Adara que Telecinco no emitió

La concursante de moda es Adara Molinero. Ya tiene garantizada su clasificación para la final y está recibiendo un enorme apoyo de sus seguidores. De hecho, los 'adaristas' le hicieron llegar una bonita carta transmitiéndole ánimos para la recta final del programa. La pudimos ver en televisión llorando emocionada, pero Telecinco decidió no enseñar la carta y mantenerla en secreto, algo que desconcertó a la audiencia.

Elena Rodríguez, su madre, ha decidido mostrar la carta ocultada por Telecinco y la ha compartido en sus redes sociales. No falta emotividad en el texto de apoyo a una de las estrellas de Supervivientes 2023, que sin duda le ha dado muchos ánimos para adrontar la final del reality.

El texto completo de la carta

¡Ya vamos a galope!

Mira que nosotros siempre hemos sido de llevar el trote y hemos disfrutado y reído contigo y tus genialidades en todos los momentos que has compartido con nosotros. Pero ahora, directamente nos llevas a galope por tu aventura.

Empezamos a tu lado en tu periplo por Supervivientes pensando que íbamos a sufrir viéndote padecer los retos a los que os enfrentáis en la carrera por convertiros en un perfecto superviviente. Pero, como siempre, Adara has logrado sobresalir para convertir una experiencia de supervivencia en algo que va más allá. Sabíamos que ibas a superar con nota el desafío, pero tu actitud positiva y optimista ha deslumbrado a todos los adaristas y al público en general, superando nuestras más altas expectativas.

Nos has demostrado que a pesar de las dificultades se puede forjar una amistad, se puede denunciar una injusticia y luego dos, se puede sonreír, se puede cantar y bailar (con o sin ropa), se puede discutir y llegar a acuerdos, se puede ser honesta y a la vez proteger a un amigo y se puede una enfadar, cortarse el pelo como el principito de Shreck y parecer la tía más glamurosa del planeta y al natural.

Se puede todo contigo, Adara y por eso miles de aviones han dejado de despegar de los aeropuertos para pegar el dedo a su móvil y darte su apoyo.

Así que, aquí vamos con nuestras melenas sueltas al galope que nos marcas y ¡nada ni nada puede pararte ya, Adara! Porque siempre has sido un ejemplo de resiliencia, coraje, valor y verdad. Te has puesto el mundo por montera cuando ha sido necesario y te queremos por eso, porque sin aspavientos, ni películas, ni dramas, sin trampa ni cartón, dices y haces lo que piensas sin fingir ser quien no eres. Y piensas como una buena persona, de esas que sobreviven a los malos rollos con una sonrisa siempre en ristre.

¡Gracias, Adara, Concursamos Juntos! y esto mereces ganarlo TÚ.