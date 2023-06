Sálvame es un programa de televisión de la cadena española Telecinco, que se emite de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se ha convertido en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinan noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracteriza por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros.

Así es (o era) Sálvame

El formato del programa se divide en diferentes secciones, como la conocida "Sálvame Deluxe", en la que se entrevista a personajes famosos o se analiza la actualidad del mundo del corazón.

Pero tras tantos años en la escena, es normal que varios de sus tertulianos ya hayan fallecido. En este caso, son cuatro los colaboradores que han fallecido: Mila Ximénez, Marujita Díaz, Paco Marsó y Carmen Hornillos.

A pesar de que Sálvame ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad por su supuesto sensacionalismo y falta de ética periodística, lo cierto es que el programa ha sabido conectar con una audiencia amplia y fiel, que se siente atraída por su estilo fresco y desenfadado, así como por las historias de los personajes famosos que aparecen en el programa. Sin embargo, Mediaset ha decidido cambiar drásticamente su estrategia y cancelarlo.

Nueva oportunidad para Rafa Mora

Los colaboradores están obligados a buscarse la vida tras quedarse fuera del programa más famoso de la telebasura española. Entre ellos Rafa Mora, que sin embargo ya tiene una nueva oportunidad laboral. O eso aseguró Kiko Matamoros en Sálvame, que estuvo hablando de lo difícil que es reinventarse para la tele: "Contrariamente a lo que se puede suponer, lo tiene más fácil la gente de perfil bajo. Lo tiene más fácil para volver a trabajar. Sé, además, que Rafa tiene una oferta para hacer televisión". La incógnita es en qué programa y en qué cadena.

Semanas atrás, sin embargo, el valenciano se había mostrado tranquilo asegurando que no le hacía falta volver a las pantallas porque tenía más vías abiertas. "A mí no me va a hacer falta el trabajo después de Sálvame. Trabajo en la discoteca La Reserva y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza", explicó en el programa. Veremos por qué vía opta.