Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes.First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. Patricia, sobre Samuel: "Es fiero, muy guarro, un latino pervertido" Siempre hay citas que no dejan a nadie indiferente y entre ellas estuvo la que vivió el programa. Samuel, de Colombia, se presentó diciendo que dejó a su novia porque le gustan más las mentes que la silicona. De hecho, considera que su ex es más guapa que Patricia, de Cuba, la chica con la que fue emparejado. La conexión entre latinos surgió y fue muy pasional. Samuel pensaba que su voz intimidaba a su cita pero ella lo negaba. Hasta que le dijo que tenía una mirada seductora y, sin ningún tapujo, empezaron a hablar de sexo y de sus posturas preferidas. A él le gusta dominar y a ella ser dominada, así que todos contentos. Con la conversación ya desatada Patricia no dudó en definir a su cita como "fiero, un gato fiero, muy guarro, un latino pervertido". Él contestó que le gusta practicar el 69 y adivinó que a ella le gusta "a cuatro". Incluso reconoció que se la estaba imaginando en esa postura. Todo apuntaba a un momento muy caliente en el reservado pero la soltera prefirió calmarse delante de las cámaras y sólo hubo besos y cosquillas. "Tienes cara de enfermo", dijo sin tapujos la cubana. Tras ello se emplazaron a tener una segunda cita "de guarreo" ya sin cámaras para explorar la fogosidad de ambos.