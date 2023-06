La cita entre Lucía y Gabi en First Date ha dado para muchas sorpresas. El programa presentado por Carlos Sobera no deja de sorprendernos con sus revelaciones. Ambos han tenido una cita que no ha ido nada mal. Lucía se definía como “Feminista, activista y bisexual”. Su cita, Gabi, iba del mismo rollo.

La cena entre ambos fue bastante bien. Cuando llegó el momento de leer la tarjeta que estaba encima de la mesa hubo una sorpresa. La pregunta era “¿Cuáles son tus talentos sexuales?”, este respondió sin cortarse lo más mínimo: “Lengua bífida, es lo más destacable” decía entre risas él mismo. "Al final da mucha más versatilidad en cualquier movimiento que puedas hacer con la lengua… puedes estimular dos zonas a la vez", concluía. "¡Guau! Cuando lo has dicho pensé que era como una metáfora. Flipo...", añadió Lucía tras las palabras de Gabi. El mayor talento sexual de Gabi sorprende a Lucía: “Pensé que era una metáfora” pic.twitter.com/VrCM77x5O0 — TVMASPI (@sebas_maspons) 23 de enero de 2022 Al final de la cita ambos se dieron una segunda oportunidad y volverán a tener fuera de cámaras una segunda cita. Ante la pregunta, Lucía se mostró muy segura. "Sí, yo creo que nos ha faltado tiempo". En cuanto a Gabi, el joven tampoco dudó. "Sí, tendría una segunda cita contigo. He estado muy augusto".