Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. 36 First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. "Soy la MILF de Valencia" La joven de 19 años "viciada" con el sexo en First Dates Las citas en First Dates nunca dejan de sorprender a la audiencia. Al menos así lo ha hecho Nerea, una joven de 19 años de Ronda, pero que está viviendo en Fuengirola. Su cita con Roberto, de 21 años, ha sido muy 'caliente'... ha salido el tema del sexo encima de la mesa y ninguno de ellos se ha cortado pese a estar en directo. "Yo no sé mucha geografía, pero cariño, ubícate", comenzaba Nerea la conversación al ver que su cita no sabía en qué provincia se encontraba Fuengirola. Sin embargo pronto ha empezado a subir la temperatura en la mesa. Nerea le ha asegurado a Roberto, al que ha dejado sorprendido, que es "una viciada" a lo que este le ha respondido: "Soy una ardilla, un depredador, a mí se me da bien todo". Pese a que parecía que había buena sintonía entre ambos o por lo menos una tensión sexual alta, el desenlace no fue el esperado. Es cierto que Roberto y Nerea se besaron tras la cena, pero finalmente Roberto la rechazó al "no ser lo que buscaba". Nerea, muy picante, ha decidido dejarle una pullita que no podrá comprobar Roberto: "Tú te lo pierdes", a lo que él cerró contundente: "Yo me lo pierdo, echas 15 polvos todos los días y me lo voy a perder yo". 7