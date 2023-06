A Sálvame le quedan prácticamente dos telediarios. El programa estrella de la telebasura española lleva dos años en crisis, más o menos desde que Telecinco empezó a emitir la docuserie de Rocío Carrasco y el espacio habitualmente presentado por Jorge Javier Vázquez se hacía eco del mismo a diario. Los despidos que se produjeron en consecuencia, alguno ilegal, tampoco ayudaron a que los espectadores disfrutaran del programa. El más sonado fue, lógicamente, el de Antonio David Flores... pero otros como Jesús Manuel Ruiz llegaron por no querer comprar el relato único de la cadena.

Carlota Corredera generó una gran animadversión entre los seguidores y ello le llevó a ser apartada del programa primero y de la cadena después. Con el paso del tiempo, también fueron apartando a Jorge Javier Vázquez algunos programas para ir testeando el share que conllevaba su ausencia esporádica. Se demostró que el presentador no era tan fundamental como él mismo creía y quizá por eso ha decidido dejar tirados a sus compañeros en la recta final de la emisión del histórico programa.

El Sálvame tiene fecha de caducidad: 16 de junio. Sálvame Deluxe, por su parte, ha ido estirando el chicle, retrasando su final hasta el 14 de julio, coincidiendo con el 'Pobre de mí' sanferminero y no el 7 de julio, festividad del Santo.

Jesús Manuel, contra Carlota Corredera

Volviendo a Jesús Manuel, hay que recordar que se trataba de uno de los periodistas más preparados, cultos e inteligentes de Sálvame... pero no eran de la cuerda de JJ y compañía. Ha ido pasando el tiempo y el también abogado ha aprovechado para alegrarse por Paz Padilla y criticar a su archienemiga Carlota Corredera. Recordemos que la gallega es íntima amiga e instigadora de la docuserie de Rocío Carrasco que tanto daño ha hecho a Telecinco y va a terminar suponiendo el despido de todos sus compañeros.

“Sigue triunfando en el teatro. Y más que al principio. Imparable. El mayor ‘bofetón’ para la escritora de libros para adelgazar. Ahora no se escribe. Ahora no se adelgaza”, dijo alabando a una y criticando a otra. "Llamadas ocultas para mostrarle su afecto, cariño y sentirse empáticos. No lo podían publicitar. ‘O con nosotros o con ella’” es lo que recibían los fulminados por la productora, tal y como afirmó Jesús Manuel.