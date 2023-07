Christian Gálvez vuelve a ser noticia. El popular presentador de televisión ha estado en la primera plana de la prensa del corazón después de que hace algunas semanas se conociera su ruptura con Almudena Cid tras quince años de relación. Ambos formaban una de las parejas más carismáticas y queridas por la audiencia, sin embargo, en este caso las cosas también se terminan.

No obstante no están siendo unas buenas semanas para Gálvez, ya que el presentador reveló que tuvo que pasar por el quirófano recientemente tras sufrir un grave accidente el pasado tres de diciembre.

Gálvez explica que estaba jugando un partido de fútbol cuando “la vida, me paró”. Al parecer el periodista cayó durante un lance del duelo y se rompió la clavícula. Pero eso no fue lo peor, que vino después según relata el propio Gálvez: Ese día llevaba la camiseta de Toni Kroos, mi futbolista favorito del Real Madrid. Me la había regalado mi amigo Marcos Jiménez. Al llegar al hospital de Getafe, me tuvieron que romper la camiseta para poder proceder a las pruebas RX y valorar cuándo me intervendrían”, asegura.

Pese a todo la historia termina con un final feliz tal y como publica en su post de Instagram y con una nueva camiseta de Toni Kroos: "Y hoy mi madre, en el día de su cumpleaños, me ha regalado la camiseta que una vez perdí. He llorado mucho, mezcla de pena y alegría, pero todo gratitud. Gracias mamá. Feliz cumpleaños".