Nuevo mazazo para Telecinco. Y es que el espacio estrella de la prensa del corazón está en horas bajas y no gana para disgustos. Si ya la crisis de audiencia y el escándalo del espionaje golpeó duramente al formato producido por La Fábrica de la Tele, esta noticia vuelve a poner en el ojo del huracán al ya cncelado Sálvame.

En este caso no solo afecta a Mediaset, sino que también sale afectado por esta noticia uno de sus principales colaboradores. Y es que Kiko Hernández y Telecinco tendrán que pagar una importante cifra económica a Juls Janeiro después del dictamen del juez.

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario denunció a Kiko Hernández y a Sálvame por un delito de intromisión al honor y ha ganado el juicio, por lo tanto ahora deberá Juls será repuesta tras los comentarios vertidos en el programa.

Esta infracción de Telecinco ocurrió durante el especial que la cadena hizo por el 18 cumpleaños de Julia. En ella se hablaba de cómo era la vida de la joven, que en ningún momento se había expuesto más allá del uso habitual de sus perfiles en las redes sociales.

El contertulio tiene que rascarse el bolsillo

Esto se convirtió en una campaña de acoso y derribo por parte del programa con noticias y reportajes casi diarios sobre Juls Janeiro. Finalmente y según informa El Confidencial, Telecinco tendrá que pagar 220 mil euros “intromisión ilegítima en el honor de la joven” además de los treinta mil que deberá poner de su bolsillo Kiko Hernández.

“Hay dos puntos fundamentales en este caso. Por un lado, la sentencia concluye que ‘ser personaje público no se hereda’. Que tus padres sean famosos no te hace ti figura pública, sobre todo cuando siempre has rechazado dar entrevistas y hablar con medios, como ha sido el caso de Julia… El hecho de que Julia publicara en Instagram muchas fotos personales no es excusa para que un medio o una tele las coja sin permiso expreso para destripar su vida”, cierra la abogada de Julia Janeiro.