Usar la ropa, lavar, secar y volver a ponértela. El ciclo de todas las prendas... y una importante tarea de la casa que nos roba mucho tiempo. Poner la lavadora ya es latoso de por sí, pero además hay que tenderlo todo o ponerlo en la secadora, un electrodoméstico del que no todo el mundo dispone en España.

Por suerte nuestro clima permite secar la ropa dejándola tendida no demasiado tiempo, sobre todo en verano, pero en las zonas con mayor humedad y en días de poco sol cuesta que deje de estar mojada. Lo ideal sería ahorrarse el trabajo de poner y quitar pinzas y esas horas de espera, además del espacio limitado para tender.

Así puedes conseguir que tu lavadora seque la ropa

Dentro de lo que a simple vista es una caja con un agujero, este es el electrodoméstico más complejo que hay en tu casa. Hay un montón de funciones y programas y puedes jugar con ellos para que el resultado sea el mejor. Puede llevar algo de tiempo 'estudiártelo' pero saldrás ganando. Aun así, ya te lo contamos nosotros.

La primera recomendación es que la próxima vez que compres una lavadora apuestes por una que tenga secadora incorporada. Las hay a buen precio y te ahorran tiempo y también espacio al no tener que comprar los dos electrodomésticos por separado. Qué mejor que meter la ropa sucia y sacarla limpia y seca: solo faltaría que también la planchara, pero eso aún no se ha inventado por desgracia.

El truco rápido y barato que hará que tus prendas salgan secas

No hay truco más efectivo que una secadora, no nos engañemos, pero sí puedes hacer algo similar si no puedes o no quieres comprar una. Hay un método que consiste en colocar una toalla cubriendo todo el tambor y centrifugar las prendas recién lavadas con el programa de máxima potencia. Esto hará que la mayoría del agua se absorba.

La ropa no saldrá completamente seca pero casi lo estará. Con tenderla un rato ya estará lista para volver a usarla sin haber gastado tanto tiempo, dinero y esfuerzo. Únicamente tendrás que poner la toalla empapada al sol, eso sí.