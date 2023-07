La pasta suele ser siempre un plato estrella. Nadie puede decir que no a unos deliciosos Espaguetis o unos macarrones, por ejemplo. La pasta con tomate es una opción muy socorrida, económica y fácil de preparar. Así debes tener en cuenta este sencillo gesto para que te sala el mejor plato posible.

La pasta siempre es un plato para todas las edades y paladares. Es cierto que muchas veces no se le presta la suficiente atención. Hierve sola mientras haces otras cosas, no miras la cantidad que echas en el agua y tampoco controlas correctamente los tiempos. Es lógico, vas a toda pastilla aprovechando el tiempo.

Pues bien hay un truco para cocinar más rápido y mejor la pasta. Toma nota de este consejo porque no vas a olvidarlo el resto de tus días. Ni tú, ni a la gente a la que le hagas ese plato de macarrones especial.

El sencillo gesto para hervir la pasta

Es cierto que según el número de pasta que vayas a cocinar puede varia el tiempo que necesitas para se cueza correctamente. Si el objetivo es conseguir que la pasta esté al dente habrá que dejar el agua en el fuego, pero debe tardar menos en calentarse.

En la práctica habitual se deja el agua sin nada hasta que empiece a hervir. Ocurre con el arroz por ejemplo. Pero quizá no es la mejor manera de tener tu pasta al dente. Por lo tanto lo mejor es no echar más agua de lo necesario. Con una cazuela poco profunda y la cantidad exacta de agua, cocerá más rápido. Eso sí no olvides darle vueltas para evitar que se pegue al fondo de la cazuela