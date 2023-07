¡La telebasura ha muerto, viva la telebasura! La mala gestión del éxito suele conllevar duras caídas cuando llegan las vacas flacas. Sálvame ha sido uno de los programas televisivos más exitosos y rentables en la historia de la televisión española, pero las malas decisiones de Mediaset llevaron a su ruina y cancelación antes de tiempo. La caída empezó con la emisión de la serie sobre Rocío Carrasco en la que se mezclaban verdades, medias verdades y mentiras bajo la bandera de "su verdad". Todo el que osara dudar de la verdad única de la puntualmente musa de la telebasura, era expulsado del plató, vetado o despedido ilegalmente de la cadena. Tenemos muchos ejemplos, aunque todo empezó con el de Antonio David, ya se sabe.

La audiencia fue sorprendida en el primer capítulo y decepcionada notablemente en el segundo, dando finalmente la espalda al programa en el tercero. La prepotencia de Rocío Carrasco o su intimísima Carlota Corredera, a los mandos de este producto defectuoso, sentó muy mal al share, que se desplomó. Pero no sólo eso, sino que arrastró cual catarata a Sálvame, Deluxe y hasta a los programas nocturnos que inicialmente tenían poco que ver. Cae audiencia, cae el share, caen los anunciantes y cae el liderato hasta el punto que Antena 3 te pasa por encima y ya no le coges ni el rebufo. Si no fuera por Ana Rosa Quintana y su dominio de las mañanas, la catástrofe hubiera sido irreparable.

Sálvame no era un formato novedoso, ni mucho menos. Era más de lo mismo. Antes hubo otros, tanto en Telecinco como en Antena 3, que llevaban bien alta la bandera de la telebasura. Tan rentable como repetitiva. 'Salsa Rosa', 'Dolce Vita' o 'Aquí hay tomate' tuvieron su momento, así como 'Dónde estás corazón' o 'Abierto al anochecer'. Todos ellos tuvieron su boom. Ahora bien, ninguno tanto como el mítico 'Tómbola'.

En España no existía la telebasura hasta que llegó 'Tómbola' a la clausurada Canal 9 valenciana. Fueron 7 temporadas con programas semanales y un gran Ximo Rovira como conductor. Un profesional de los medios que, al igual que Jorge Javier Vázquez, no tiene la licenciatura de periodismo, pero que pronto empezó a trabajar en las radios tras ganar un concurso de guiones de Radio 3. Desde 1997 hasta 2004 estuvo sentando cátedra desde Canal 9 para la mayoría de televisiones autonómicas de España (Forta) y es que se trataba de un programa que arrancaba a las 21:30 y acompañaba a la audiencia hasta pasadas las 2 de la madrugada.

Récord de audiencia

Tómobola era todo un fenómeno televisivo y ya desde su primer programa, entrevistando a Chabeli Iglesias (la hija de Julio Igleias), dejó claro su formato. Ella se marchó del plató enfadada antes de terminar la entrevista, pero salieron del paso perfectamente. Hubo cuotas de pantalla de hasta el 55%, algo que no ocurría desde que en España sólo existían TVE1 y TVE2. Para hacernos una idea, la final que disputaron España y Holanda en el Mundial de Sudáfrica 2010 fue el récord histórico de Telecinco con un 61%.

El share creció y creció y Telemadrid quiso hacerse con su emisión también, alcanzando un 27% de cuaota de pantalla media. Toda una barbaridad con la que ni el programa más visto de Sálvame Deluxe logró alcanzar. Canal Sur también siguió sus pasos y mantuvo un sobresaliente 20% de share. Todo era felicidad, pero el globo terminó pinchando. Eso sí, años después de que intentaran boicotearlo desde la oposición política. PSOE e IU pidieron la retirada del programa más rentable de la televisión cuando todo marchaba bien al enterarse de que se pagaron 7 millones de pesetas (42.000 euros). El Ministro de Cultura de la época, un tal Mariano Rajoy, se mostró favorable a la emisión de dicho programa de telebasura. No hay más que ver que el programa cultural de Canal 9 (El faro de Alejandría) tenía el 1% de share. Pues eso.

Sálvame no podría entenderse sin Tómbola y el propio Ximo Rovira, el rostro más conocido de la historia de Levante TV, catalogó al recién cancelado programa de Telecinco como su "hijo bastardo", claro que añadió después que no lo podía ver más de cinco minutos.

Cantera de contertulios del corazón

Otra prueba más es la participación de unos hasta el momento desconocidos: Jesús Mariñas, Karmele Marchante, Lydia Lozano, Josep Sandoval, Ángel Antonio Herrera, Antonio Montero, Aurelio Manzano o Gustavo González, entre otros muchos. El plató de Tómbola contaba con 5 sillas, de las que 4 eran más o menos fijas. Algo parecido a los Deluxe, vamos.

El declive terminó llegando. Telemadrid cometió el fatal error de dejar de emitir Tómbola pese a alcanzar en varias ocasiones el 40% de audiencia, dejando a Canal 9 como la autonómica más potente de las que lo emitían. Finalmente, en 2004, se decidió cancelar el programa tras ir perdiendo adeptos y estancarse en un 13%.

Tómbola sería un mal necesario en la nueva parrilla

La conclusión a la que podemos llegar es evidente. En estos tiempos en los que el público consume cualquier cosa y vive instalado en el estrés perenne, siempre hay sitio para un buen programa de telebasura. Lo que no puede volver a suceder es que un espacio como Sálvame aglutine toda la caspa nacional en programas infumables con la duración de una larga etapa del Tour sin picos atractivos, emitiéndose una y otra vez con el mismo recorrido y protagonistas todos los días de la semana. Desde aquí apostamos por un Tómbola semanal, tipo Sálvame Deluxe. Y, sí, que lo presente el gran Ximo Rovira.