La separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno sigue dando que hablar dos semanas después. Toda la prensa del corazón está centrada en lo que ocurre con el exmarido de Rocío Carrasco y la empresaria, después de que todo explotara a partir de la supuesta infidelidad de Antonio David con Marta Riesco.

Hace ya algunos días Antonio David Flores habló hace algunos días, también sobre esa presunta relación con la colaboradora de Mediaset. Por su parte Rocío Flores rompía a llorar cuando hablaba de la relación de su padre con Olga Moreno en el plató de ‘El Programa de Ana Rosa’

La que sigue optando por el silencio es Olga Moreno. Por ese motivo ya se ha empezado a especular con que la empresaria prepara una jugosa entrevista exclusiva en televisión. Eso sí unas revelaciones que podrían reportarle un auténtico dineral.

La ganadora de Supervivientes podría embolsarse entre unos 30.000 y 60.000 euros por dar una entrevista escrita a cualquier revista del corazón. Sin embargo aparecer en un plató como Sálvame haría que el cobro se dispare hasta las seis cifras y tocando los 100.000 euros. Una nada desdeñable cifra de dinero y que a cualquiera le arregla el mes.

Reacción de la parte de Olga Moreno a una entrevista

Los defensores y amigos de la ganadora de Supervivientes han salido al paso de manera tajante ante los rumores de exclusiva. En esta caso ha sido Marta López la que ha roto una lanza en favor de Olga Moreno tras la ruptura con Antonio David: Ella no se siente cómoda entre las cámaras y sé que ahora mismo no quiere hablar. No te puedo decir que no hable dentro de un tiempo. Ha rechazado un montón de ofertas muy jugosas

De hecho Marta López dejaba caer la idea de que Olga Moreno continúe enamorada de su marido, del que se ha separado recientemente: “Aquí nos falta información… ¿Alguien ha oído hablar mal a Olga de Antonio David? ¿Alguien ha oído decir que no quiere a su marido? ¿Alguien ha oído a Olga confirmar que Antonio David le ha sido infiel? Yo sigo pensando que Olga está enamorada de su marido. ¿Por qué se han separado?

Desmienten la versión de Marta López

Pese a la dura defensa de Marta López a Olga Moreno, Miguel Ángel Nicolás ha dado una información radicalmente opuesta sobre las intenciones de la ex de Antonio David Flores. Según Nicolás sí que ha habido contactos entre el entorno de Olga Moreno y algún medio del corazón para dar su versión sobre su ruptura con Antonio David: “Hay negociaciones avanzadas aunque no han llegado a un acuerdo”. Dicho lo cual que cada uno se imagine lo que quiera.

¿Qué pasa entonces con Marta Riesco?

La supuesta infidelidad de Antonio David con Marta Riesco habría sido el desencadenante de la ruptura entre ambos. De hecho las últimas informaciones apuntan a que esta está profundamente disgustada con Antonio David ya que tras ser oficial su ruptura con Olga Moreno, se esperaba que se hiciera pública su relación con el exmarido de Rocío Carrasco.