La DGT multa por muchas cosas, de eso todos somos conscientes. Sin embargo muchos conductores, sobre todo jóvenes, se ponen al volante sin saber que algunos de sus comportamientos infringen el código de circulación y pueden salirles muy caros.

Una de las conductas por las que pueden sancionarte es conducir con el volumen muy alto. Puedes escuchar la radio y poner música, pero respetando unos límites. Si superas el máximo permitido de decibelios en tu coche, así como en tu casa, estás infringiendo la ley y puede caerte una multa de hasta 3.000 euros.

Los importes de las multas por escuchar música a alto volumen

El coste de esta infracción no es siempre el mismo: varía en función de la cantidad en la que se exceden los límites permitidos y la interpretación del agente sancionador. El abanico es amplio y oscila entre los 100 y los 3.000 euros. Uno de los factores que pueden hacer subir la cifra es que se considere que es un peligro para la circulación:

Puede causar distracciones

Evitará que escuches silbidos de agentes de policía, sirenas o cláxones

Al volante el volumen alto y el tipo de ritmo influyen en tu capacidad de conducción 📻. Si llevas música como compañera de viaje, mejor volumen moderado y un ritmo que ni te distraiga ni te fomente una actitud defensiva o agresiva y tampoco nos adormezca 🎼. #CeroDistracción pic.twitter.com/cGLiJxf8xC — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 11 de febrero de 2019

La recomendación de la DGT ante esta situación es que la música no adormezca al conductor, no fomente una actitud agresiva y, por supuesto, no distraiga la atención. Si se cumplen estos supuestos la multa estará más cerca de los 3.000 que de los 1000 euros.

El límite exacto por el que te pueden multar

La duda que mantendrás es qué volumen está permitido y a partir de qué punto es ilegal. ¿Te la podemos resolver? Sí y no. El asunto depende de la ordenanza municipal de cada ayuntamiento, por lo que depende de lo que dicte el consistorio de tu localidad. La mayoría utilizan los 87 decibelios.

Poniendo Madrid como ejemplo, te pueden multar si superas el tope en 4dB, es decir, a partir de 91. En este caso la multa es de 90 euros. Esta es la escala completa: