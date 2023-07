Seguro que más de uno se ha quedado helado tras conocer este miércoles que Bertín Osborne iba a volver a ser padre. Pero el presentador, que se encuentra al frente de Tu casa es la mía, en Telecinco, no se ha quedado callado y ha hablado con Beatriz Cortázar en EsRadio. Unas declaraciones que han hecho arder las redes: "Vomitivo".

La revista 'Lecturas' lleva a su portada de este miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021.

Gabriela Guillén responde a Bertín Osborne

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Gabriela Guillén, novia de Bertín Osborne, está embarazada de tres meses con lo que el cantante se convertirá en padre a los 69 años. Él ha dicho que no es un bebé buscado “ni deseado” aunque se ocupará de todo lo que necesite y Gabriela responde ante las cámaras

Su primera entrevista

Tras saber que está embarazada, Gabriela Guillén concede su primera entrevista a ‘Así es la vida’. La novia de Bertín Osborne cuenta cómo reaccionó el presentador a su embarazo, confiesa que no se siente arropada en estos momentos, también le quita importancia y pide que le demos “tiempo al tiempo” aunque no sabe qué tipo de relación tendrá con el cantante en el futuro.

Gabriela Guillén se ha confesado con Raquel Arias en una entrevista que empezaba contándonos que está “embarazada y feliz” pero también “con las hormonas revueltas”, lo que le lleva a pasar por distintos estados de ánimo.

Su primer titular tiene que ver con cómo se siente ahora, tras el anuncio del embarazo, y es que no se ve acompañada o arropada. Eso sí, le resta importancia porque cree que el tiempo colocará las cosas en su sitio: “Quizás en estos momentos no, pero las circunstancias son las que son y las cosas han pasado así, hay que aceptarlas y asimilarlas de la mejor manera”.

Para Gabriela, lo más importante ahora es su embarazo y quiere estar tranquila: “No quiero tener ningún problema con él ni con su entorno”. Y es que la empresaria no sabe cómo va a ser su relación en el futuro: “Hay que darle tiempo al tiempo, no te puedo decir que vamos a estar juntos, vamos a casarnos o vamos a vivir juntos, no te lo puedo decir”.