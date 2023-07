El 2023 está siendo un año movido para la Dirección General de Tráfico (DGT) y los conductores por la cantidad de cambios que introdujo la nueva Ley de Tráfico en 2022. La DGT ya ha publicitado los cambios normativos que han entrado en vigor en los primeros meses del año pasado, así como la nueva norma para pasar la ITV en nuestros vehículos.

El ente que dirige Pere Navarro tiene entre ceja y ceja bajar drásticamente la cifra de accidentes en las carreteras españolas, ya que 2021 fue un gran año en cuanto a números de siniestros fatales en España, todo y que 2020 estuvo marcado por la pandemia.

Las autopistas y las autovías en España cada vez son más seguras y en los datos del último año se refleja ese notable descenso de las muertes. No obstante todavía quedan ítems por resolver como por ejemplo, en mayor medida para vehículos pesados, los famosos puntos muertos.

Descubre si la caja tiene un radar o está vacía

No todas las cajas de radares tienen un velocímetro dentro. De hecho, Pere Navarro ha confesado que una de cada tres está vacía. Sirven igualmente para 'asustar' al conductor que corre y conseguir que levante un poco el pie del acelerador sin tener que invertir en estos caros dispositivos.

El truco es sencillo: mirar bien los agujeros de las cajas. A ser posible, que lo haga una persona que no esté conduciendo el vehículo. Lo que debe hacer es fijarse y detectar si hay una lente. En caso de que haya nada visible es imposible que se ubique dentro un radar. Eso sí, no te fíes en exceso porque la DGT mueve periódicamente los cinemómetros y puede que de un día para otro aparezca uno. Y ten en cuenta también que otros están ocultos y no se ven a simple vista. Conclusión: respeta los límites.