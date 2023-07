El 2023 está siendo un año movido para la Dirección General de Tráfico (DGT) y los conductores por la cantidad de cambios que introdujo la nueva Ley de Tráfico en 2022. La DGT ya ha publicitado los cambios normativos que han entrado en vigor en los primeros meses del año pasado, así como la nueva norma para pasar la ITV en nuestros vehículos.

El ente que dirige Pere Navarro tiene entre ceja y ceja bajar drásticamente la cifra de accidentes en las carreteras españolas, ya que 2021 fue un gran año en cuanto a números de siniestros fatales en España, todo y que 2020 estuvo marcado por la pandemia.

Las autopistas y las autovías en España cada vez son más seguras y en los datos del último año se refleja ese notable descenso de las muertes. No obstante todavía quedan ítems por resolver como por ejemplo, en mayor medida para vehículos pesados, los famosos puntos muertos.

Un belga pone el coche a 388 kilómetros por hora y puede irse de rositas

No alcanzó esta velocidad en un circuito de Fórmula 1 sino en una autopista limitada a 120 kilómetros por hora. Según ha hecho público la Policía de Bélgica, un conductor ha 'conseguido' poner su coche a 388. Un récord que debería ser de dudoso honor por ir acompañado de un duro castigo al ¡triplicar! el máximo permitido.

La ubicación exacta no se ha confirmado, ya que todavía se investiga el incidente. Sólo sabemos que ocurrió en la región de Flandes. El problema es que a estas velocidades la precisión del radar es poco fiable y se estima que el coche podía estar hasta a 413 km/h. Esta incerteza es precisamente la que puede salvar al conductor de la multa y de la pena de prisión.

Según informa TF1, los radares no están homologados para velocidades tan altas. Eso da un buen argumento jurídico a favor del infractor, que puede alegar esta condición para irse de rositas y no pagar por lo que ha hecho. No, este tipo de sinsentidos no sólo pasan en España. Belgium también is different.