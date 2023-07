No sale de una y ya entra en otra. El Hormiguero, pese a mantener muy buenos números de audiencia, vive tiempos complicados en los que está sufriendo algunas crisis. La más sonada es la de las críticas a Pablo Motos tras ser señalado por la campaña del Ministerio de Igualdad, tras lo cual cientos de tuiteros rescataron fragmentos antiguos del programa.

Pero hay más. Ahora ha sido un problema interno el que ha puesto en el punto de mira al presentador y a una de sus colaboradoras: Tamara Falcó. La marquesa de Griñón es una habitual de las tertulias de actualidad que tienen lugar al final del programa de Antena 3 y ha sido protagonista de la última polémica. Lo cierto es que acostumbra a esquivar los charcos y es eso precisamente lo que se le ha vuelto en contra.

Bronca de Pablo Motos a Tamara Falcó: "¡Quiero que hables!"

"No empieces", llegó a decir el presentador en un preludio de lo que vendría después. ¿Por qué? Porque la marquesa calló ante la primera pregunta. Y es que Pablo Motos había dado a conocer la noticia de que Tamara Falcó es el personaje público más buscado en Google en 2022, superando a Isabel II y a Vladimir Putin. "¿Crees que es bueno o malo?", fue la primera pregunta sin respuesta del valenciano en la tertulia de actualidad.

"No sé, depende, ¿no?", respondió después la influencer. Unas palabras vacías que no respondían a la cuestión. Pablo Motos la reformuló sugiriéndole que será bueno para las marcas y la respuesta fue la misma: "Depende". Al más puro estilo gallego. "Tampoco lo pensé mucho", añadió a continuación a una nueva pregunta de María Dabán.

Polémica en El Hormiguero: "¿Vas a estar toda la tertulia con monosílabos?"

María Dabán también repreguntó su cuestión y solo recibió un "no" por respuesta. Y esto hizo perder la paciencia por completo a Pablo Motos. "Pero bueno, ¿vas a estar toda la tertulia con monosílabos?", preguntó el presentador en un tono más serio. "Sí, hoy me he despertado de monosílabos, pero no me preocupa porque hoy tenemos mucha política y tenemos dos expertas, así que no pasa nada", afirmó Tamara Falcó en su respuesta más larga de la noche.

Tras esto el presentador explotó y fue tajante por la falta de implicación de la colaboradora: "¡Qué morro! He venido hoy a la tertulia y ya anuncio que no pienso hacer la tertulia. ¡Es que quiero que hables!". A continuación, por fin, la marquesa transmitió lo que pensaba: "Ha sido una sorpresa, la verdad. ¿Por qué me busca la gente? No lo sé, es rarito".