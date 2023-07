Pagar con tarjeta se ha convertido en un hábito que llevan a cabo cada día más y más personas. Eso sí, entraña ciertos riesgos en los que podemos incurrir si no prestamos mucha atención al pago que estamos realizando.

El Banco de España ha elaborado una guía en la que explica cómo deben realizarse estos pagos para que sean seguros. El punto más importante es comprobar el importe que figura en la pantalla del TPV.

Si por lo que sea no lo haces o no logras verlo, lo mejor es pedir siempre la copia. El Banco de España explica que “tal vez en ese momento digas que no y probablemente esta es una buena decisión, no lo necesitas y, además, así proteges el medio ambiente” pero se recomienda extremar precauciones: “Asegúrate de que te han cobrado la cantidad adecuada y que figura así en la pantalla del TPV”.

Desde el BE advierten que “Puede que a veces actúes de forma automática y ni mires lo que te cobran”. El organismo advierte que también en los pagos superiores a los 50 euros “puede producirse un error que siempre es pesado resolver”.