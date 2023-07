First Dates Crucero' cambia de presentador en su segunda temporada. Jesús Vázquez será el nuevo capitán del barco del amor en sustitución de Carlos Sobera, debido a que el vasco no podrá compaginar la nueva edición del dating show de Cuatro con 'Secret Story' y la grabación de las entregas diarias de 'First Dates'.

"Por razones de agenda me tengo que quedar en Madrid, en los estudios centrales de Mediaset España”, explica Carlos Sobera en una nota de prensa de Mediaset: "No voy a poder estar en altamar, pero no hay problema porque dejo en las mejores manos posibles". "Entre mis compañeros y Jesús harán un trabajo magnífico que conseguirá alcanzar los corazones de todos", añade.

Jesús Vázquez se muestra muy entusiasmado con el proyecto: “Me hace muchísima ilusión tomar las riendas de ‘First Dates Crucero’. Como ya he dicho otras veces, ‘First Dates’ es uno de los programas, por no decir el programa, que más me gusta de todos los que se hacen ahora mismo en Mediaset".

"Me encanta por el trabajo tan bueno que hace de visibilidad de toda clase de personas, de grupos sociales, de minorías y por la normalización de las relaciones humanas, sean del tipo que sean. Creo que todo eso, envuelto en el humor y la ternura que tiene el programa, Carlos y el equipo, hace que la gente vea como normal lo que es precisamente lo normal: que nos relacionemos libremente, cada uno con quien queramos", comenta el presentador.

‘First Dates Crucero’, a punto de iniciar sus grabaciones

En ‘First Dates Crucero’, Jesús Vázquez, el staff del programa y toda la tripulación ejercerán como anfitriones de los solteros que se embarcarán en esta singular aventura, en la que tratarán de encontrar el amor de sus vidas en un escenario idílico y cargado de romanticismo.

Las grabaciones del programa, que comenzarán próximamente, transcurrirán a bordo del barco MSC Grandiosa, en el que MSC Cruceros ha desarrollado un riguroso protocolo de prevención de la Covid-19 para que todos los pasajeros puedan disfrutar de la travesía en óptimas condiciones de seguridad.

En los últimos días First Dates ha sido noticia por algo por lo que no quiere ser noticia ningún programa de televisión. La periodista de un periódico digital se coló hace días en la grabación de este conocido formato de Cuatro e hizo un reportaje desvelando los entresijos del programa que ha conseguido desde hace años estabilizarse en el previo al prime time de Cuatro (casi el horario más disputado a diario por las cadenas que quieren aprovechar la audiencia de “arrastre” que tiene este tipo de formatos). El objetivo de la profesional era ver si lo que se emite por televisión es real o un mero tongo. Algo que ya habían hecho hasta ahora varios comunicadores y youtubers y que no ha sentado del todo bien a los encargados de este programa que han contestado a través de un comunicado que se acaba de hacer público y en el que se reconocen que desde un primer momento se dieron cuenta de lo que pretendía.

“Este es un programa abierto a todos los públicos y el único requisito imprescindible es que la persona que acuda a nuestro restaurante quiera de verdad encontrar el amor. En ese momento el equipo de First Dates se encarga de buscar candidato o candidata con mucho esfuerzo y ahínco”, aseguran haciendo hincapié en que la única información que se tiene desde el programa de los concursantes es “la que vosotros mismos facilitáis”.

“n oes algo que podamos controlar, es pura intuición derivada de la información que manejamos aunque en ocasiones la realidad supera nuestras propias expectativas en un sentido o en otro. Hacemos nuestro trabajo siguiendo los códigos de cualquier entrevista”, aseguran desde el formato criticando además que en su reportaje la periodista que acudió al programa hablara de las otras personas que iban a acudir a ese mismo formato para buscar pareja y que, insisten, es pueden incluso haber visto ridiculizadas en lo que se contó de ellsa en el periódico digital que hizo la infiltración.

“Con tu reportaje manifestamos nuestro malestar y descontento. Las puertas de nuestro programa siempre han estado abiertas”, han aclarado en un comunicado que ha corrido como la pólvora por redes sociales.

Lo cierto es que no es la primera vez que habla alguien que haya ido al formato y luego haya hablado de su experiencia a pesar de que se firma un contrato de confidencialidad que impide hacerlo una vez que se ha acabado la grabación de la gala en cuestión.