Bertín Osborne no se ha quedado callado después de la exclusiva concedida por Chabeli Navarro. Los abogados del artista han enviado un comunicado en el que anuncian el inicio de las "actuaciones legales oportunas" tras las declaraciones que ha realizado en una revista del corazón: "Para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas".

"En las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas por Doña María Isabel Navarro Márquez, y solicitaremos la reparación de los graves perjuicios que estas afirmaciones están causando a Don Norberto Ortiz", continúa el escrito enviado a la prensa.

"D. Norberto Ortiz Osborne (nombre real del artista) lamenta profundamente que al hilo de la noticia de un reciente embarazo, alguien quiera sacar provecho en su propio beneficio", concluye.

El comunicado de los abogados de Bertín Osborne después de que Chabeli Navarro, conocida por su participación en programas como 'Mujeres y hombres y viceversa', asegurase que se sintió identificada con Gabriela Guillén cuando se publicó la noticia de su embarazo. "Reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años", desveló en la citada publicación.

Sin embargo, también aseguró que en su caso no continuó con el embarazo porque Bertín la "convenció para abortar". "Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui", cuenta Chabeli en la entrevista, donde también confiesa que se sintió muy sola en aquellos difíciles momentos: "Me sentía juzgada y tuve miedo".