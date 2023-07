Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. Cambió el fútbol por el mármol No sabemos exactamente en qué categoría colocar a Juan Carlos, pero el hecho es que se trata de un marmolista de 39 años que fue jugador del FC Barcelona entre los años 1998 y 2002. Esto supone que habría coincidido en categorías inferiores del club con piezas históricas como Pepe Reina, Víctor Valdés o Andrés Iniesta por quinta. En su historial deportivo no destaca gran cosa por una serie de lesiones que le retiraron antes de avanzar en su carrera (típico). En el apartado amoroso, lo cierto es que se pasó 25 años con una misma chica, algo muy poco común en el mundo del fútbol. Bueno, y del mármol. Su relación llegó a su fin tras romper con su pareja y contar con 3 hijos. La pareja de Juan Carlos para la cita de First Dates era María Gabriela, una venezolana cargada de amor propio que aspiraba a un Gerard Piqué. La cita marchaba bien e incluso ambos se besaron en el apartado, pero ella no quiso darle una segunda cita al tener este exfutbolista culé dicha 'carga familiar'. Tendrá que seguir buscando María Gabriela a su particular Piqué... u Oleguer Presas.