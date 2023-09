Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. Tentáculos, sexo y "ganas de comerse otra cosa" El caso es que este miércoles visitaron el restaurante de First Dates dos jóvenes de lo más calientes. Vamos, que estaban más salidos que el pico de una mesa. María de las Montañas y Juan se vieron y pronto empezó a subir la temperatura del local... y sobre todo del reservado. Ella dijo que le ponían los calvos, aunque visto lo visto parecía que le ponían también los melenudos, repeinados o pelo casco. Nuestra amiga Monti iba a por todas y Juan, evidentemente, también. Él dijo que le llaman 'el pulpillo de Málaga' porque más que dos manos tenía "muchos tentáculos". Vamos, que es un suelto. Lo curioso resultó cuando, en pleno morreo inicial, él se miraba al espejo. Una vez apartados al privado para tomar el postre... y lo que no es postre, ambos tuvieron que soltarse jugando a cumplir los deseos de First Dates. Un beso calent, un morreo loco y bastante manoseo por parte de Juan, que incluso estrujó el pandero de la buena de María de las Montañas. Hay gastroenterólogos que profundizan menos. No le resultó difícil trepar por sus curvas, como quedó claro cuando ella quiso pasar del postre para, textualmente "comerme otra cosa". Como era lógico, ambos se fueron juntos tras el programa "a tomarse unas copas". Ya, copas...