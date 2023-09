Para muchos es el gran programa de la televisión española en este momento. MasterChef tiene una legión de seguidores y espectadores edición tras edición. Sin embargo el famoso espacio de TVE también es una constante fuente de polémicas, ya sea por declaraciones de sus concursantes o porque se destapa algún escándalo alrededor del concurso.

Famosos rajando, acusaciones de drogas y ahora, directamente, se habla de tongo. Siguen creciéndole los enanos a MasterChef, que está entre lo más visto de La 1 pero sigue perdiendo audiencia año a año. El novedoso formato de esta temporada, con dos galas por semana y récord de concursantes, tampoco levanta al programa de la crisis.

Una evolución hacia el planeta Telecinco

Aunque tenía su salseo como todo 'talent show' era un concurso en el que la cocina era muy protagonista y tenía un papel didáctico, además de un éxito de audiencia para Televisión Española. Ahora es bien diferente. A la edición normal se sumaron la 'Junior' y la 'Celebrity' y el programa ha ido evolucionando hacia un 'reality' más al estilo de Telecinco en el que se destacan las enemistades y los romances, con la única particularidad de que se produce entre fogones. De hecho si antes la mayoría de invitados eran chefs prestigiosos ahora se apuesta más por famosos que han participado en el concurso. Además, a la vista está que se ha sobreexplotado y la audiencia empieza a cansarse. Y a eso se suman las críticas de muchos exconcursantes.

Igual que le ocurre al canal de Mediaset, TVE también está perdiendo audiencia con su producto más destacado. Si las primeras ediciones congregaban a más de tres millones de espectadores la mayoría de noches y la final de 2013 superó los cinco millones y medio, en 2022 nunca se acercó a los dos millones, e incluso el último programa apenas superó la media.

Once años en antena a pesar de la bajada de audiencia

Actualmente el 'talent' ya está emitiendo su octava edición celebrity y los jueces siguen siendo los mismos que el primer día: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Pues bien, tras la marcha en 2019 de Eva González, quien venía siendo la presentadora del programa, todo se ha quedado para los jueces. Ahora, además de probar los platos presentan las pruebas y ejercen de maestros de ceremonias en las pruebas de exterior.

Tanto su versión de famosos como la de anónimos y la de niños, han conseguido colarse entre el top de lo más visto de la televisión en la semana. Pero, evidentemente, si hay una versión del programa que más llama la atención esa es, sin duda, la de los rostros conocidos. Ver metidos en una misma cocina a personajes tan diferentes como Boris Izaguirre, Elena Furiase o Ana Obregón es algo que llama mucho a la audiencia.

Mar Orozco, la tapada de MasterChef Celebrity

A pesar de que no son tan asiduos de la cocina como los participantes de la edición de anónimos, hay concursantes de MasterChef Celebrity que se lo toman en serio. Quieren ganar y por eso algunos se apuntan a clases con chefs de primer nivel. Y una profesora muy reputada es Mar Orozco, que ofrece formación a algunos aspirantes.

Lo que no saben tantos es que Orozco está detrás de uno de los momentos más polémicos de la historia del programa en España. Uno de los aspirantes que pasaron por sus lecciones fue Miki Nadal, campeón de la sexta edición... junto a Juanma Castaño. El jurado del talent show decidió otorgar ex aequo el premio al humorista y el periodista, algo que fue muy debatido en las redes. De no ser por la ayuda de la chef, seguramente no se habría producido esta indecisión y únicamente habría habido un ganador aquel año.