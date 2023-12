La Comunitat Valenciana es conocida internacionalmente por muchos motivos de los que pocas regiones en el mundo pueden presumir. El más llamativo, sin duda, son las Fallas, pero también cuenta con una gastronomía única. Y dentro de ella hay un plato difícilmente superable que goza de un amplio reconocimiento nacional e internacional: la paella valenciana.

Con el arroz como protagonista, acompañado de ingredientes que varían según el pueblo y el chef, la paella es uno de los platos más conocidos y apreciados en todo el planeta. Aunque hay mil variantes distintas en cuanto a la composición y las proporciones, hay algunas recetas que destacan por encima del resto.

Alberto Chicote, entre las cocinas y la televisión

El formato de 'Pesadilla en la Cocina' se repite casi calcado programa tras programa, aunque en ocasiones el problema no está tanto en la comida como en el local o los trabajadores. Alberto Chicote llega al restaurante el cuestión, pide mesa y ya entonces, nada más entrar en contacto con el personal y la comida, se da cuenta de los fallos del establecimiento de hostelería. Eso sí, está claro que la mayoría de fallos incluso se hacen notar desde nuestras casas cuando las cámaras muestran la comida en cuestión.

Aplicando los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años el cocinero logra reflotar el negocio poco a poco, pasito a pasito. Y curiosamente triunfa. Pero por poco tiempo. Apenas unos meses después de que haya logrado su objetivo, el propietario del restaurante que ha visitado Chicote se ve obligado a cerrar. En no pocas ocasiones los problemas personales que están detrás de los laborales (y en los que el equipo de Chicote tiene poco que hacer), no logran que llegue a buen puerto.

La paella perfecta está... ¡en Londres!

Pesadilla en la Cocina es el programa más conocido de Alberto Chicote, pero no el único. También ha sido el juez jefe de 'Top Chef' y ha protagonizado '¿Te lo vas a comer?', un formato que investiga la alimentación y el consumo. En él visitó Londres y se llevó una grata sorpresa.

El chef quería comprobar cómo se hace la comida española en la capital británica. Los primeros platos que probó no le convencieron e incluso pidió que no usaran esos nombres para comidas que no se ajustaban a las recetas tradicionales de nuestro país. Hasta que todo cambió al probar la paella.

Chicote no dudó en calificar de perfecta esta versión del popular plato. Era tan elaborada que hasta que se cocinaba con leña de naranjo y respetaba todos los ingredientes tradicionales de la receta de la paella valenciana. El restaurante que la cocina se llama Arros QD y el truco está en que el chef es Quique Dacosta, el arrocero más prestigioso que tiene el objetivo de expandir la gastronomía de la Comunitat por el mundo.