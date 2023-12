La visita de Pocholo a la isla de Supervivientes no ha pasado desapercibida. En general, ha gustado y mucho, por el buen rollo y el ambiente de fiesta que lleva el Martínez Bordiú allá por donde va. Pero también ha levantado sospechas al no pasar desapercibidos algunos de sus gestos.

No, Pocholo no llegó con mochila a la isla de Honduras. De hecho, se tiró de un helicóptero y se puso a nadar. Bosco, su sobrino que es concursante en esta edición y el motivo principal de su vista, no pudo resistirse y también se echó al mar a su encuentro.

Lo cierto es que los abrazos entre Bosco y su "tío Pocho" brindaron momentos emotivos. E incluso Bosco no pudo evitar derramar alguna lágrima tras la partida de su pariente, una vez concluyó su corta visita. El propio Bosco mantuvo una lucha conta sí mismo para intentar evitar soltar lágrimas. Misión imposible.

Las sospechas que levantó la visita de Pocholo

Pero durante los minutos que duró, la visita de Pocholo dio lo suficiente de sí para generar debate. Hubo fiesta y bailoteo, y se puso a bailar bien cerquita con Laura Madrueño. Es el alma de la fiesta. Y también le dio tiempo para dar unos valiosos consejos a su sobrino, que mostró una conexión especial con su "tío Pocho".

Sin embargo, en lo que más se fijaron algunos es en los gestos y actitud de Pocholo con Adara. Estos han levantado sospechas, principalmente en dos sentidos: los que interpretaron que la concursante, una de las favoritas a llevarse el concurso, levantó cierta atracción en el conocido y fiestero Martínez Bordiú; y los que lo han visto como un mensaje o una forma para intentar limar asperezas entre Bosco, su sobrino, y Adara, toda vez que Pocholo llegó a la isla del exterior y es consciente del fuerte apoyo con el que cuenta la superviviente, enfrentada ya en varias ocasiones a Bosco y al bando con el que este se junta. De ahí su supuesto interés en que Bosco y Adara se lleven bien.

"¿Veremos un cambio de Bosco con Adara? Si no es tonto habrá notado que su tío le estaba marcando a Adara como haría un perro policía a su mochila jeje. Tito Pocho sabe bien que ella y su fandom le aportaría más que el grupo en el que anda metido el nene", ha opinado un perspicaz televidente.

¿Veremos un cambio de Bosco con Adara?.

Si no es tonto habrá notado que su tío le estaba marcando a Adara como haría un perro policia a su mochila jeje.

Tito Pocho sabe bien que ella y su fandom le aportaría más que el grupo en el que anda metido el nene. — G A T O 😼 muy perro. (@Gato__1) 14 de mayo de 2023

Por contra, otros no tienen una teoría enrevesada y más bien opinan que Pocholo no pierde ripio y aprovechó su ocasión de ver a Adara, con la que habría tenido una suerte de flechazo o atracción.

Arias pegadita de Pocholo.

Pocholo yéndose donde estaba Adara#ConexiónHonduras11 — GILDA ✈💜 (@zambaluna3) 15 de mayo de 2023

El caso es que la fijación de Pocholo por Adara, a quien llegó incluso a darle ánimos durante su estancia en la isla, no ha pasado desapercibida. De hecho, ha sido debatida en los foros donde se habla de Supervivientes.

El otro día en plató cuando vio el vídeo de Adara llorando dijo que pobrecita que le mandaría ánimos de su madre... asique ha salido de él. Aunque no lo creáis hay personas que no hacen las cosas de cara a la galería o porque la organización lo diga — B♡SC♡LITA 🦀 (@boscolita7) 15 de mayo de 2023

Sea cual fuera la intención de Pocholo, más o menos calculada, el Martínez Bordiú demostró, una vez más, que es un monstruo televisivo, que los realities de Telecinco se le dan bien y que lleva buen rollo allá por donde va... Tito Pocho siempre da juego.