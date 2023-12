Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes. First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. La cita más caliente de la historia del programa de Carlos Sobera Las citas en First Dates nunca dejan de sorprender a la audiencia y en este caso no ha dejado a nadie indiferente. Los dos protagonistas de esta historia seguro que han colmado su apetito sexual, al menos así se lo dejaron ver a la audiencia porque disfrutaron en directo y no se cortaron para nada. ¡Cómo subió la temperatura del programa! Como si de una cita en La Isla de las Tentaciones se tratara, Michelle y Lidia se las apañaron para conocerse, atraerse sexualmente e irse juntos. Michelle es un soltero como mucha suerte en el amor y mucho éxito en los negocios. ¡Vaya si se notó! Por su parte Lidia llegó con ganas de marcha y de seguirle el juego a su cita. Ella se definía como quiromasajista y alguien que no le ha ido bien en el cuestiones sentimentales... pero se presentó al programa dispuesta a todo. Si dicen que la primera impresión es lo que cuenta, ambos quedaron prendados el uno del otro. Él con un estilo atractivo con la camisa abierta y ella con un imponente vestido con escote que gustó a Michelle. Pero la cosa no quedó ahí, eso solo era el principio... que empezó bastante caliente. "¿Cómo te consideras en la intimidad?", preguntaba Lidia a lo que Michelle le contestó ni corto ni perezoso: "Si me quieres preguntar si me gusta fo**, soy un adicto al sexo. Le doy mucha importancia al sexo y, ahora, más que nunca". Toda una declaración de intenciones. "Yo soy la Champions League del sexo", le respondió Lidia mientras las miradas complices continuaban sobre la mesa. Acto seguido pasaron a la piscina del programa donde ambos se relajaron aún más... Ahí comenzó una de las escenas más tórridas de la historia del First Dates. Michelle fue el primero en lanzarse al limpiar una mancha en el pecho de Lidia, que aprovechó para acariciarlo y plantarle un beso. Lidia, evidentemente, correspondió a su cita y se fundieron en un sensual morreo que tuvo que parar el propio Michelle porque... las cámaras empezaban a sobrar. Ambos no dudaron en marcharse juntos y tener una segunda cita, quién sabe si continuó en un hotel, pero se gustaron y saltaron las chispas. Buen trabajo de First Dates. 7