Mucho se ha dicho sobre la posible relación que habrían mantenido la modelo portuguesa Natacha Rodríguez y Cristiano Ronaldo, y ahora es ella la que, a través del diario The Sun, habla sin tapujos sobre lo que ocurrió esa noche de la que tanto ha hablado y de la que mucho se ha dicho: "era sobre las 01.00 horas y le envié una foto de mi culo con las palabras 'beso enorme' a modo de broma, nunca pensé que respondería".

El asunto es que sí respondió según cuenta la modelo: "mirando atrás, desearía no haberle escrito". Poco después entró en el apartamento de Cristiano Ronaldo: "mi corazón se aceleró, pero él fue amable y dulce, e incluso me dijo que actuase como si estuviera en mi casa. Entonces tomé la delantera, me levanté, me bajé los pantalones y me incliné para enseñarle mi culo. Lo golpeó y dijo que le encantaba".

Acto seguido, cuando todo terminó y ella se marchó, Ronaldo podría haberle enviado este mensaje: "lo disfruté, nos volveremos a ver algún día. Secreto, por favor. Besos". Pero claro, pruebas pocas, la verdad. Ella cree que esto podría haber terminado de otra forma e incluso confía en que hubieran sido algo más de no haber sido por Georgina: "me dolió la forma en que me dejó al bloquearme de Instagram tras dormir juntos y todavía me duele".

Su consejo para la actual pareja del portugués es claro: "Georgina debe vigilarlo. Dicen que los leopardos nunca cambian de lugar y los futbolistas reciben mucha atención de mujeres hermosas que se lanzan sobre ellos. Será lo mismo en Manchester". Menuda la que se puede armar ahora, y quien sabe si Natacha no se lleva una demanda...