¡Bombazo! Telecinco cambia el horario de La Isla de las Tentaciones

La Isla de las Tentaciones es uno de los fenómenos televisivos más rentables de los últimos años. La crisis tanto económica como de audiencia que experimenta Telecinco suele ofrecer algunos bálsamos puntuales con los que recortar distancias respecto a Antena 3 y La1, cadenas que comandaron los datos en 2023. Para ello toca reinventarse en ocasiones, acertar con los nuevos programas y las series y después, por último, con los horarios.

El caso es que la producción de La Isla de las Tentaciones ofrece un rendimiento por euro invertido superior al de cualquier otro espacio de Mediaset. El programa se graba en verano y se emite en invierno, muchos meses después y con nuevas historias que contar, de ahí que luego no se tarde mucho en ofrecer el también morboso 'reencuentro'. El hecho es que este curso se prescindió de ofrecer a los fans los absurdos debates, aunque sí se ofrecen, previo pago, en Mitele Plus. Lo que todavía no se conoce es si Telecinco emitirá en abierto un debate final de La Isla de las Tentaciones 7. Deberían, desde luego.

Telecinco cambia la hora de La Isla de las Tentaciones

Por el momento nos centramos en el final de la edición con algunos desenlaces por conocer (por conocer para ti, que yo los sé todos). Pues bien, como ya ocurrió en el pasado, Telecinco ha decidido estirar el chicle. El objetivo está en las hogueras finales y para ello hay que estar preparado para disponer de dos noches libres, ya que Telecinco cambia la hora de La Isla de las Tentaciones de la próxima semana. Según la propia cadena, el martes se emitirá la hoguera de los solteros, esa en la que los actores desfilan y se enfrentan a los cornudos. También será a las 22:50 horas.

Napoli, de nuevo protagonista de las hogueras

El curso pasado lo mejor fue el repaso de Adrián a Napoli, que hasta llevó una pizza de regalo. Veremos si ocurre algo parecido con Borja (Joselu para los amigos)... ya que Ana 'pecó' con el italiano más italiano de los italianos. Tranquilos, recordad que la pareja valenciana está junta a día de hoy e incluso esperan un hijo.

Ana y Napoli, en La Isla de las Tentaciones / Telecinco

También el mismo martes nos mostrarán el asalto sorpresa de Marieta a la villa de los chicos para intentar pillar a Álex haciendo deporte +18. Se intentará superar el 16,5% de share que obtuvo La Isla de las Tentaciones este pasado miércoles. Telita.

GH Dúo - Isla de las Tentaciones - Supervivientes

Peor no todo queda ahí, ya que aunque se emita el partes el programón, lo cierto es que el miércoles se mantiene también el espacio para ofrecer a los seguidores la hoguera de las hogueras. Los planes son parte de la hoja de ruta de Telecinco para el 'prime time' aprovechando el hueco que deja el fracasado 'Gran Hermano Dúo' y el prometedor 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.