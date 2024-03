Antonio David demanda a casi todos los colaboradores de Sálvame

Madre mía cómo está el ambiente por Mediaset... La tensión puede cortarse con cuchillo jamonero y huele a mal rollo desde la puerta, y todo por la presencia de Antonio David Flores (46), que sigue repartiendo demandas a diestro y siniestro. Desde que su mujer, Olga Moreno, volvió de 'Supervivientes' como ganadora y contestó a Rocío Carrasco, no hemos parado de tener noticias del excolaborador de 'Sálvame', que un primer momento se mantuvo a la sombra.

Ahora, se ha pronunciado y lo ha hecho con una advertencia que no le va a gustar nada a Paolo Vasile: AD 'amenaza' con demandar al 80% de los colaboradores de Telecinco. Vamos, que el público se libra de milagro.

¿Pero a qué se debe esto? Resulta que Carlos Sobera se fue de la lengua durante el especial 'Ahora, Olga', con unas palabras que indignaron a las redes sociales. El presentador dejó caer que AD volvería a Mediaset para explicarse, y claro esto gustó más bien poquito más aun después de haber sido despedido por presuntos malos tratos a Rocío Carrasco y por tener además una batalla judicial contra la cadena. Muy coherente no es.

"Tengo que aprovechar para decir que supongo que Antonio David tendrá su oportunidad en su momento dentro de Mediaset para dar sus explicaciones", fueron las palabras de Sobera

Una palabras que serían totalmente inciertas, ya que Antonio David ha dicho que de eso nada. Ha desmentido a La Razón que va a hablar y por el contrario, ha anunciado más acciones legales: "Creo que Carlos Sobera desconoce toda la situación en la que me encuentro con Mediaset y pienso que puede ser una estrategia de ellos para el juicio laboral que se suspendió hasta septiembre".

"Hay un juicio laboral contra ellos por el despido y ni siquiera pude entrar el pasado viernes en Mediaset para recibir a Olga en plató. No voy a trabajar más con La Fábrica de la Tele", era de esperar. "En su momento dije que no trabajaría jamás para la ellos. Hasta que no se terminen los juicios voy a seguir defendiendo todo el daño que me han hecho en los juzgados".

"Cuando exista una sentencia sobre este juicio, eso no invalidará absolutamente nada de mi intención con respecto de demandar a todos y a cada uno de los colaboradores, que son el 80%". ¿Incluirá a Rocío Carrasco?