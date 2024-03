El remordimiento que sufre Laura Escanes desde que es madre

Laura Escanes es probablemente una de las influencers más importantes de España, aunque su cifra de seguidores en Instagram no sea tan elevada. La catalana, ex de Risto Mejide y actual pareja de Álvaro de Luna, no solo es creadora de contenido: también es escritora, modelo y presentadora de un programa de television. Algunos la conoceréis por su programa de podcast, y otros, simplemente, por protagonizar noticias siempre que publica algo en sus perfiles.

Sin embargo, en esta ocasión Laura Escanes ha querido destacar que desde que es madre, se siente dañada por los comentarios que algunos lanzan en redes sociales. Y es que parece que la joven habría recibido comentarios acerca de sus compromisos profesionales y de lo que hace en su tiempo libre:

"La de veces que he salido de fiesta y por ir con un pedo gracioso me he empezado a CULPAR porque si me veían sabiendo que tengo una hija ya tendría que leer mensajes y opiniones de gente llamándome mala madre", asegura Laura Escanes en sus stories.

Eso sí, tiene claro lo que es ser madre, al mismo tiempo que considera que ante todo, es una mujer libe: "ahora ya intento permitirme disfrutar sin más, que también soy mujer y amiga independientemente de ser madre". Laura Escanes no es la primera influencer juzgada por ser madre, y tristemente, tampcoo será la última.