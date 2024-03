La relación de Aitana con dos futbolistas del Real Madrid meses después de su ruptura

La separación de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau fue uno de los temas estrellas hace meses. La ya expareja continúa en el centro del foco mediático de la prensa del corazón en España, sobre todo, por lo sorprendente y lo inesperado de la noticia. Desde el anuncio de la ruptura de ambos, Aitana fue la primera en pedir algo de espacio ante la numerosa presencia de 'paparazzis' en su casa.

Sin embargo las hipótesis y teorías sobre qué ocurrió con Aitana y el actor se suceden una detrás de otra. Según varios medios especializados una de ellas es que, tras cuatro años como pareja, han sido cuestiones laborales lo que ha desgastado la relación hasta el punto de querer cortarla. 'La Última', serie de Disney de la que ambos son protagonistas y que se ha estrenado hace pocos días, ha sido una de las principales razones del inicio del roce entre ambos.

No obstante en las últimas horas ha salido un nuevo motivo y que este habría sido definitivo en la separación entre Aitana y Bernardeau. Según ha contado Pipi Estrada en Sálvame, el joven actor sufrió un ataque de celos cuando conoció que Aitana había asistido a una fiesta con futbolistas de Primera División.

Estrada no se ha quedado ahí y ha seguido desvelando detalles: "Antes del Mundial, Aitana estuvo en una fiesta privada de dos jugadores del Real Madrid en La Moraleja. Voy a dar sus nombres, Vinicius y Rodrygo. Durante la noche, su novio la estuvo llamando y no hubo contestación, no sé si ese fue el motivo de la ruptura".

"Todas las personas tenían que dejar el móvil en una urna que no se abrió durante la fiesta. El novio no sabía donde estaba. Al día siguiente, estaba más cabreado que una mona y ella le dijo ‘Perdona cariño, pero no pude atender las llamadas porque no tenía el teléfono’ y después se montó un pollo importante. ¿La fiesta? Ahí se bailó samba hasta la madrugada. Aitana bailó samba y alguna batucada", prosigue el colaborador de Telecinco en Sálvame.

Aitana también ha sido relacionada con Sebastián Yatra

El artista colombiano mantiene una gran relación con Aitana y ya han colaborado en dos temas, como 'Corazón sin Vida' y 'Las dudas'. Pero la cosa no queda ahí, se les ha visto en más de una ocasión paseando juntos por las calles de Madrid.

Ambos trabajan juntos en 'La Voz Kids' como coaches y es innegable la química que existe entre ellos. Por ello, las redes han empezado a formular teorías entre una supuesta relación sentimental entre los cantantes, incluso que puede haber sido una de las razones por las que Aitana y Miguel Bernardeau cortaran, tras cuatro años de relación.