El método militar para dormirte de golpe en solo dos minutos

¿Tienes problemas para conciliar el sueño? Pues te vamos a dar una solución. Pero eh, no una cualquiera. Una solución militar con la que caerás redondo en cuestión de dos minutos.

"Esta técnica se desarrolló en el ejército para permitir que los soldados se durmieran en cualquier momento y en cualquier lugar", asegura Justin Agustin en su vídeo más viral de TikTok.

En el vídeo se expone a los usuarios de esta importante red social el secreto definitivo para encontrar el tan ansiado descanso, algo que aunque a muchos les resulte muy fácil puede llegar a ser un gran desafío imposible de alcanzar para otros.

Una técnica para dormir en ambientes extremadamente incómodos

Esta técnica es doblemente buena. Además de dormir te permitirá hacerlo en condiciones incómodas o con mucho ruido. Fue desarrollada para los pilotos de avión de combate que necesitan estar concentrados al 100 por 100.

"El sueño para un soldado es crucial y para pilotos de combate aún más ya que necesitan el máximo de sus reflejos y concentración, que todos sabemos disminuye con la falta de sueño".

El vídeo ya cuenta con casi 300 mil likes, motivo de la gran respuesta y la tremenda repercusión que ha tenido el consejo para conciliar el sueño que da este especialista.

Trucos para dormirte rápido

"Simplemente tienes que empezar por 'calmar tu cuerpo' cerrando y relajando cada parte de tu cuerpo, de 'la cabeza a los pies'", inicia el tiktoker, que también se dedica en esta red social a dar trucos para adelgazar.

"Empieza por relajar los músculos de la frente", describió Agustin. "Relaja tus ojos, tus mejillas, tu mandíbula y concéntrate en tu respiración. Ahora baja a tu cuello y tus hombros", añade.

En realidad, se trata de una técnica que trata de tomar conciencia sobre el nivel de tensión que recibe el cuerpo. "Asegúrate de que tus hombros no estén tensos. Bájalos lo más que puedas y mantén los brazos sueltos a los lados, incluidas las manos y los dedos".

Con esto se pretende obligar a cada rincón del cuerpo a liberar la contratación. "Imaginad esta cálida sensación que va desde la cabeza hasta la punta de los dedos. Respirad profundamente y exhalad lentamente, relajando el pecho, estómago, hasta los muslos, rodillas, piernas y pies", añadió.

“Nuevamente, imagina esta cálida sensación bajando desde tu corazón hasta los dedos de tus pies". Y ahora viene la parte más compleja.

¿Cómo despejar la mente del estrés para dormir bien?

Puedes lograrlo pensando en dos escenarios. "Uno: estás acostado en una canoa en un lago tranquilo con nada más que un cielo azul claro sobre ti. Dos: estás acostado en una hamaca de terciopelo negro en una habitación a oscuras. En cualquier momento en que empieces a pensar en otra cosa o empieces a distraerte, repite estas palabras durante 10 segundos: 'No pienses, no pienses, no pienses'”.

Agustin recomendó hacer el proceso durante todas las noches seis semanas. "Aparentemente, el 96 % de las personas que dominan esta técnica pueden quedarse dormidos a los dos minutos de cerrar los ojos".