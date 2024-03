Horario de 'El Debate final' y el reencuentro de Marieta y Álex en La Isla de las Tentaciones

La Isla de las Tentaciones llega a su fin y, aunque el pasado miércoles se emitió el reencuentro de varias parejas, Telecinco se guardó lo más importante y lo cierto es que todavía queda una cita trascendental. Recordemos que el programa se graba en verano y durante unas semanas están conviviendo chicos y chicas por separado con su grupo de tentadores. Sí, esos actores y actrices contratados para romper parejas o generar escenas de sexo que lleven a sus parejas a hacer lo propio. Carnaza, vamos. La cosa es que la vida da muchas vueltas. Y no siempre en el sentido de las agujas del reloj.

Hay que recordar que 'El reencuentro de La Isla de las Tentaciones' se produce unos ocho meses después de la hoguera final. En este tiempo han ocurrido muchas cosas, aunque lo cierto es que desde que se grabó el propio reencuentro, también. De hecho, Álex salió de la hoguera final con Gabriela, pero el joven decidió volver con una ex anterior a Marieta. De hecho, era con una chica con la que mantuvo una relación paralela en su momento. Tras reencontrarse en presencia de Sandra Barneda, decidieron dar una oportunidad a su relación y a día de hoy los amantes de la villa siguen juntos. Ojo, cuando se grabó el reencuentro no emitido todavía, no. ¿Profesional de las cornamentas y candidato a la próxima edición?

Vídeo | Marieta asalta la villa de los chicos mientras su novio tiene sexo con Gabriela / Telecinco

¿A qué hora es el Debate Final de La Isla de las Tentaciones?

Telecinco decidió emitir el reencuentro de todas las parejas, pero se guardó el plato fuerte para el próximo miércoles 27 de marzo. Marieta, que acaba de fichar por Supervivientes para intentar despertar a algunos concursantes a base de gritos nerviosos, tendrá que vérselas con Álex, Gabriela o Sergio. Además, llegará a Telecinco 'El Debate Final'. ¿Estamos ante un personaje de largo recorrido en el mundo de la telebasura? No lo creemos, pero hay caspa para dar y tomar.

Ya sabemos que Mediaset no confía mucho en este producto desde que la temporada pasada lo cancelara sin previo aviso y esta lo colocara exclusivamente en Mitele para los suscriptores. El éxito de esta edición de La Isla de las Tentaciones ha sido un gran respiro para la crisis de Telecinco, que ha podido recortar distancias con Antena 3 y La1. Todo terminará este miércoles a partir de las 22:50.

Programa más largo de lo normal

Con Telecinco nunca se sabe, pero la parrilla programada asegura que el programa especial que bajará el telón de La Isla de las Tentaciones terminará prácticamente a las 2 de la madrugada.