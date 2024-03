La terrible 'cobra' de una participante de First Dates

En algunas citas, las dos partes involucradas no tienen las mismas sensaciones. Esta semana 'First Dates' vivió una cena de este tipo, en el que lo que querían sus dos comensales no coincidió porque él tenía Carlo que quería besarla, pero ella lo evitó en todo momento.

Nicky acudió al programa presentado por Carlos Sobera para encontrar a su media naranja. Allí cenó con Luis, un chico con muchas ganas de tener conexión con alguien. Ambos mostraron mucha complicidad durante todo el encuentro, pero cuando llegó el rato libre en el salón del restaurante, las cosas cambiaron.

Los dos solteros empezaron a probar suerte en uno de los juegos del programa con notas y una de ellas llamó la curiosidad de Nicky, que no sabía lo que significaba un beso de tornillo. El chico desde ese instante intento en repetidas ocasiones acercarse a la soltera para darle un beso, pero ella lo esquivaba siempre: "No soy de darlos en la primera noche, depende, pero no me suele gustar".

Luis y Nicki durnate su cita en el programa de Cuatro / MEDIASET

Mientras que el joven se le acercaba, ella se inclinaba hacia atrás. "En el reservado he estado full incómoda", declaraba. Cuando Luis captó que no quería besarse, se apartó sin ir a más, pero Nicky prefirió explicar sus razones: "Me parece demasiado rápido".