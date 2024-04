Poner leche en la bayeta: la solución todoterreno que cada vez copia más gente (y con razón)

El uso continuado de determinados elementos de la casa suele provocar que estos terminen por deteriorarse con facilidad. Aquellos que están expuestos a la suciedad y cuya función es la limpieza, el cuidado personal o la cocina suelen tardar menos tiempo en mostrar las primeras huellas de uso.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con las superficies y los muebles que a medida que se usan van perdiendo el brillo que les caracterizaba en un principio. A la hora de llevar a cabo las tareas del hogar no será tan sencillo devolverles el aspecto de las primeras semanas, aunque sí que existen métodos para conseguirlo de formas que quizás desconocías.

En la red surgen constantemente decenas de trucos virales que ofrecen trucos caseros para limpiar de manera más rápida y sencilla. Además, muchos de ellos te ahorrarán un dinero al evitar la compra de determinados productos específicos gracias a otros artículos disponibles en casa.

En esta ocasión, una usuaria de TikTok ha compartido un nuevo consejo para devolverle ese brillo inicial a la superficie y que te sorprenderá. Y es que muchas veces artículos cualquiera de casa que no tienen para nada una función en cuanto a limpieza terminan por cumplir con estas funciones con creces. Lo que en esta ocasión debes hacer es mojar una bayeta en leche y frotar despacio sobre el mueble. Después tan solo tendrás que secar el espacio con otro trapo que no esté húmedo para terminar con los restos y observar si de verdad has conseguido recuperar ese brillo inicial.

Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado. Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza.