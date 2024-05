La paradisíaca piscina natural cerca de Valencia que te enamorará este verano

El verano y el buen tiempo ya ha llegado a las vidas de los españoles y en general, de todos los ciudadanos europeos. El frío y la lluvia quedan olvidados hasta el próximo otoño y es momento de pensar en las vacaciones estivales. Si todavía no tienes plan o quiere ir recopilando ideas para disfrutar de tus días de asueto y cerca de casa, no deberías perderte el sitio que te proponemos en este artículo. Además súper económico, no te arrepentirás si sigues leyendo.

La Comunitat Valenciana sin lugar a dudas es uno de los rincones de moda en toda Europa. No solo los visitantes nacionales disfrutan de las maravillas de la ‘terreta’, cada vez más visitantes llegan desde cualquier punto del continente para desconectar en las playas de todo el litoral valenciano o los increíbles parques naturales que hay en el territorio.

La ‘terreta’ ofrece múltiples planes a sus turistas. Ya sean infinitas y paradisíacas playas como las de Benicàssim, Oropesa, Calpe, Jávea, Calpe o Dénia. También algunos pueblos que son maravillas arquitectónicas y culturales como Bocairent o Villajoyosa, islas impresionantes como Tabarca y hasta la ‘pequeña Venecia’ a pocos kilómetros del centro de València.

Un Paraíso en el corazón de Buñol

Aunque la zona costera se lleva la palma en cuanto a exposición y popularidad, el interior de la Comunidad Valenciana guarda un sinfín de rincones secretos y maravillosos. Otro tipo de turismo como el rural, que cada vez está más de moda, en detrimento de las abarrotadas playas y de jornadas maratonianas al sol.

En este caso viajamos hasta el interior de la provincia de Valencia, cerca de la localidad de Buñol, se encuentra un lugar que hará llorar de alegría a muchos con la llegada del verano. Los habitantes de la zona bien lo conocen y disfrutan de un buen refresco en las horas centrales de los días estivales.

Este lugar no es muy conocido porque no ha sido debidamente promocionado y quizá, por ese motivo goza de tanta paz y tranquilidad. Un oasis enmedio de la vorágine del día a día urbano.

El lugar del que os estamos hablando es conocido como 'El Paraíso'. Este es una pequeña piscina natural, más bien poza, que está escondida del camino y no aparece en ninguna guía. También denominado 'Charco Maravilla' este lugar te atrapará el corazón, siempre y cuando hagas lo mismo con la naturaleza, cuidarla.

Su acceso no es sencillo, pero el hecho de encontrarse en medio de la naturaleza y haciendo alguna modalidad deportiva de montaña, lo elevan hasta el adjetivo de 'paradisiaco' por su tranquilidad y su refrescante agua.

Los mejores planes en Buñol (Valencia)

¿Cómo llegar a 'El Paraíso' de Buñol?