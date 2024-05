Marina Rivers destapa el lamentable comentario sexual que le hizo un profesor

En plena era de las redes sociales, sobre todo, de Instagram y de TikTok hoy en día, Marina Rivers se ha convertido en una de las creadoras de contenido más importantes de España. La influencer no para de iniciar nuevos proyectos y de subir como la espuma en cuanto a seguidores en sus redes sociales.

Tanto que también ha participado en la Queens League, lanzando un penaltis para el equipo PIO FC de Samy Riverss, con lo que supone a nivel exposición hoy en día con el fenómeno Kings League. Precisamente en ese momento tuvo que ‘ayudar’ a la que fue su rival en La Velada del Año II, el evento de creadores de contenido organizado por Ibai Llanos.

Marina también ha compaginado sus colaboraciones televisivas con el lanzamiento de un nuevo proyecto. La tiktoker ha empezado un nuevo podcast llamado ‘¿Te la sabes?’ en el que ya ha hecho una increíble revelación, relacionada con sus estudios universitarios, que compagina junto con su trabajo como influencer.

Marina Rivers: La 'sexy' influencer española que peleará en La Velada del Año /

Marina Rivers ha sorprendido por lo que ha contado en el último episodio de su podcast. En él participaba Naiara, la ganadora de Operación Triunfo 2023, y Alba Moreno. La influencer ha contado el lamentable comentario que le hizo un profesor de la universidad antes de realizar un examen.

"Un profesor se dio cuenta de que hacía vídeos en Internet y me dijo: 'Si haces un bailecito de estos, moviendo el culo en mitad del examen, te subo 0,25", comenzó Rivers ante la mirada estupefacta de sus dos invitadas que preguntaron en qué momento había ocurrido esa incómoda situación.

Rivers continúa: "Le dije que no se preocupara, que iba a aprobar por mis propios medios", añadió. A partir de ahí intentaron quitar hierro al asunto aunque calificaron de "despectivo" el comentario inapropiado del profesor: "Parece que no puedes ser sexy, mover el culo en redes sociales y ser abogada. Le tenía que haber dicho que era un retrasado en su cara", sentenció la tiktoker. Un episodio que dio mucho de sí puesto que Naiara contó cómo ha sido la vida después de ganar Operación Triunfo 2023.

La respuesta de Marina Rivers sobre la cantidad de sexo que tiene en La Resistencia

La influencer no puede decir que no haya nacido para esto. Además de ser muy buena en lo que hace también suele dar espectáculo allá donde va. Eso mismo ocurrió con su reciente visita a La Resistencia. Allí no tuvo ningún tipo de problema en contestar a la habitual pregunta sobre el sexo que hace David Broncano a todos sus invitados. Es más no solo lo hizo sino que fue ante la presencia de sus padres... que oye, no pasa nada, pero por aquello de la vergüenza.

Al final de la entrevista, Rivers dio una cifra sobre la cantidad de sexo que ha mantenido en el último mes. "Recordemos que follar cuenta un punto y el petting 0,6", le dijo Broncano a su invitada, que parecía tener claras las reglas del juego: "Sí, sí, si me lo sé. El petting no lo hace nadie".

Después de asegurar que su puntuación es de 20, el presentador quiso entrar en detalles y le pidió un "desglose". "No hay ningún desglose, es todo unos"