Esto es lo que no debes hacer para acabar con la resaca

El buen tiempo y la temporada de celebraciones ha llegado a nuestras vidas. Bodas, bautizos, comuniones, despedidas de soltero, graduaciones... un sinfín de eventos sociales lúdico festivos en los que el alcohol en grandes cantidades siempre aparece en escena. Y con la llegada de las bebdias espirituosas al día siguiente viene con ella de la mano la resaca.

Aunque mucho se ha escrito, debatido, aconsejado y rumoreado sobre cómo combatir ese malestar el día siguiente de una borrachera, realmente hay varios de esos famosos remedios que no sirven para absolutamente nada.

El fallo que todo el mundo comete para combatir el alcohol

Siempre con moderación pero es una evidencia que durante todo esos eventos sociales vamos a ingerir alcohol. En mayor o menos medida, pero siempre puede afectar al organismo si no se está muy acostumbrado a su consumo. Así que sí, emepzarás con la cerveza pronto para combatir las primeras horas de calor del día y los nervios del evento. Desde ese momento no vas a dejar la bebida, quizá la perderás de vista, pero arranca un maratón en el que debes controlarte.

Evidentemente no es bueno beber alcohol, bajo ningún concepto, sobre todo como hemos comentado antes cuando no estás habituado a estas cantidades etílicas. Así que para ir combatiendo la resaca debes prepararte desde muchas horas antes. No escapa a nadie que en España nos automedicamos con una facilidad pasmosa, ya sea el ibuprofeno o el paracetamol, lo usamos muchas veces indiscriminadamente contra cualquier dolor, molestia o resaca. Sin embargo esta costumbre es perjudicial para nuestro organismo a la larga.

¿Qué efecto tiene el ibuprofeno en mi cuerpo en una resaca?

Como ya te hemos comentado más arriba, en cuanto a las resacas, suele ser peor el remedio que la enfermedad. Tu organismo va a estar recibiendo alcohol durante muchas horas. Además en grandes cantidades, ya sea con bebdias fuertes o acumulando copas de vino. Unos efectos que no pasan desapercibidos.

El dolor de cabeza es el gran martirio de todos aquellos que sufren una resaca e intentan superarlo medicándose, pero esto realmente no hace nada. Los efectos del etanol en el organismo humano duran hasta diez horas. Así que dependiendo de cuando tomes este medicamento puede ser aún más perjudicial para tí.

El consejo de los farmecéuticos es recurrir a un remedio natural: beber agua, mucha agua. Al final el alcohol te deshidrata por lo que servirá para redeucir tu malestar. Sino la ingesta de fruta por su riqueza en vitaminas también es una opción que puede ayudarte a superar esa resaca.