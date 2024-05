Últimas novedades del estado de salud de Ibai Llanos

Ibai Llanos podría haber aprendido una importante lección de vida durante su última estancia en México. El popular creador de contenido español viajó a terreno hispanoamericano para ver la Gran Final del Clausura 2024 que finalmente se llevó el América tras superar 2-1 al Cruz Azul. El recuerdo del vasco, tal y como se lo ha relatado a sus seguidores, se centró más en su estado de salud. Sin ir más lejos, tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital.

El streamer, de 29 años, disfruta comiendo. Y generalmente no lo hace de forma muy saludable tal y como muestra su figura. La cosa es que se mostró sincero con su numeroso público y confesó que no le sentó nada bien la gastronomía mexicana, especialmente al abusar del picante: "Estoy jodido y roto en un hospital de México. No tomo picante nunca más en mi puta vida". A su vez, reveló que le pusieron una inyección "en el culo". "No sé qué me pincharon. Me dice 'te va a doler' y para cuando quería preguntar qué era esa mierda ya estaba dentro".

Días después, el estado de salud del vasco pasó a su relativa normalidad y todo quedó en una mala experiencia, mal recuerdo y lluvia de memes. Cosas picantes...