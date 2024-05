Belén Esteban y María José Campanario más unidas que nunca: el sorprendente giro de guión de la ex y la mujer de Jesulín

Hay que saber estar. Hay veces en esta vida en las que la rabia se apodera del ser. Suele ocurrir cuando una persona recibe una mala noticia o se enfrenta a un comportamiento o acontecimiento externo fuera de sus planes, de los esperado o normalizado.

Y perder los nervios en estas situaciones puede pasar factura más pronto que tarde. Son esos los momentos en los que los especialistas siempre recomiendan respirar dos veces y pensar antes de actuar. Mejor siempre en frío que en caliente.

Esto es lo que le ha pasado a Belén Esteban, colaboradora del mundo del corazón y una de las figuras con más carisma -y genio- en la historia de la televisión en España. Pues Belén Esteban ha aprendido la lección y ha sorprendido a muchos dando una lección de tablas en un momento inesperado y duro que tuvo que vivir en el programa que ahora afronta: 'Ni que fuéramos shhh', una producción que está a punto de aterrizar en el TDT (ahora mismo se puede ver en YouTube y Twich).

Una tarde movida para Belén Esteban

Pues bien, las últimas noticias que aparecen de Belén Esteban en televisión debaten en torno al comportamiento ejemplar de la colaboradora en una tarde movida y que nunca olvidará. El motivo principal: las últimas declaraciones de María José Campanario, la mujer de Jesulín de Ubrique, su expareja y el padre de su hija.

Unas declaraciones que hijo María José en primer lugar para echar balones fuera sobre unos problemas que ella mismo descartó en su matrimonio. Pero unas declaraciones que acabarían salpicando a Belén Esteban, puesto que la colaboradora pondría sobre la mesa un nuevo debate: había recibido recientemente una durísima carta de María José Campanario atacándola y dirigiéndose a ella.

Belén Esteban en 'GH VIP' / MEDIASET

"Dedícate a tu familia y déjame en paz por tu bien. Y pesada tú (...) Piensa lo que puedes ganar o perder que sé que no te gusta que te toquen el bolsillo, guapa. 20 años mamando de una teta que no te pertenece solo porque eres fácil de lengua y una lerda que solo gana dinero a costa de los demás. Tú solita eres un meme, aprovéchalo''. Estas eran las palabras que la propia Belén Esteban confesaba haber recibido procedentes de María José.

La reacción más comentada de Belén Esteban a la carta de María José Campanario

Pues bien, tras leer en directo las palabras de la televisiva archienemiga número 1 de Belén Esteban, ella misma se destapó: contraatacó enviándole la carta de nuevo al padre de su hija, Jesulín. "Para mí fue más duro que el padre mi hija no tuviera cojones de contestar", rezó la colaboradora.

La madrileña, que comenzaba a alterarse, dio una lección de calma. En ese mismo momento se contuvo, y mandó un mensaje para su familia, asegurando que ya se había quedado tranquila y que no diría nada más. "Cariño, Miguel (su pareja), ya no voy a hablar más, pero me he quedado muy a gusto", dijo.

A su madre, también: "Mamá, no llores. No puedo hablar, pero vamos por la calle con la cabeza muy alta. De la familia del padre no voy a hablar. Sufro por ti mamá y por mi marido, porque es muy bueno. Te quiero mucho. Tu tranquila mamá, hoy no vayas a dar un paseo", aseguró (para evitar momentos incómodos con la gente).

Dardito final, pero también elogio inesperado de Belén Esteban a María José Campanario

Por último, Belén Esteban terminaría su intervención con un 'dardito' final y con un elogio inesperado para María José Campanario, atacando indirectamente a Jesulín. Refiriéndose a su hija, que ya es mayor de edad, y al mensaje de que se encargaría de llevarla a hacer televisión una vez tuviera los 18, fue clara: "A la que iba a llevar yo de manita a la tele, para todos vosotros. Ahora no tenéis cojones a decirme que la ibas a traer de la mano, nunca la iba a llevar de la mano a ningún plató. Nunca ha pisado un plató, decid lo que le ofrecíais por ir a Supervivientes a la semana, hasta sus redes las tienes privadas y me va a regañar, ya está'', aseguró la colaboradora.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique. / EPC

Pero fue a más, guardando el tono y de manera educada. Destacó y felicitó a María José Campanario por ponerse a estudiar, algo que le sorprendía por la actitud machista que supuestamente tiene Jesulín con ella y que presumiblemente la veía como 'ama de casa'.