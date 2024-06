La seria amenaza de prisión a Antonio David Flores: "De 6 a 9 años de cárcel"

El nuevo proyecto de algunos de los ex colaboradores de Sálvame va viento en popa. María Patiño, Kiko Matamoros, Belén Esteban y compañía han regresado en plena forma y en sus primeros episodios en Quickie están dando mucho que hablar.

El nuevo ‘Ni que fuéramos’ ha tenido una semana movidita. Primero ha sido el intercambio de golpes entre Belén Esteban y Terelu Campos. Ambas han protagonizado una dura batalla dialéctica cada una desde un plató diferente.

Ahora pretenden reavivar la figura de Antonio David Flores. María Partiño fue la encargada de dar el bombazo: “Ayer hubo un encuentro en los juzgados entre Antonio David y Rocío Carrasco”. La presentadora continuaba dando interesantes detalles: "Este encuentro es con motivo de la querella por alzamiento de bienes que recae sobre Antonio David. Antonio David se la quedó mirando fijamente, ella le aguantó la mirada y a partir de ahí las cosas se comenzaron a complicar, no por la mirada, sino por la decisión que ha tomado la juez"

Kiko Matamoros, María Patiño y Belén Esteban en Ni que fuéramos' / Yotubue

El grave delito del que se acusa a Antonio David Flores

El nivel de tensión en el plató fue aumentando conforme Patiño iba dando más datos de la complicada situación judicial que vive el ex Guardia Civil: "Información que, además, me ha llamado mucho la atención, porque no ha sido recogido, al menos hasta donde yo sé. Lo que al principio iba a ser una querella por alzamiento de bienes y la pena iba de 1 a 4 años de prisión".

"Atención. Se ha convertido en una acusación de delito continuado de alzamiento de bienes al haberse producido los cobros a nombre de terceros de forma continuada y durante un espacio de tiempo prolongado. De tiempo prolongado. Por esta razón y ahí viene la noticia. La juez ha pasado el caso a la Audiencia Provincial y la pena podría ser de 6 a 9 años de prisión. Esto sucedió el pasado jueves por la mañana, mientras se grababa la entrevista de Marta Riesco", concretó la periodista, dejando a sus compañeros de programa estupefactos en el plató de ‘Ni que Fuéramos’.

El regreso de Marta Riesco a la televisión

Las malas noticias parece que llegan de la mano pero de tres en tres para Antonio David. A su complicada situación judicial hay que añadirle que se ha anunciado esta semana, que su ex pareja Olga Moreno será una de las participantes en Supervivientes: All Stars

El próximo 3 de junio ‘Ni que fuéramos’ sigue apostando fuerte en sus primeros pasos de esta nueva andadura. Ese lunes es el día programado para emitir una interesante entrevista a Marta Riesco.

"Sinceramente, os he elegido porque creo que habéis vivido una situación muy similar a la mía, creo que habéis sido injustamente tratados en el final de 'Sálvame', que la cadena os debía mucho porque habéis hecho feliz a mucha gente, no merecíais un final así y yo tampoco merecía ese final. Si había alguien que podía entenderme a pesar de las diferencias, erais vosotros, lo que tenemos en común es que no estamos donde queremos estar. Yo quiero trabajar en televisión, de donde nunca debí irme, porque amo mi profesión", aseguró Marta Riesco como avance de lo que puede ocurrir el próximo lunes. ¿Habrán más bombazos?