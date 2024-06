Advertencia de la OCU sobre la nueva práctica para robar los datos del móvil: ¡Con el bluetooth!

Las nuevas tecnologías nos permiten tener un sinfín de cosas al alcande de nuestra mano y en muchos casos sin perder ese preciado tiempo que no se tiene en medio de la rutina. Pero como todo en esta vida, los dispositivos móviles también cuentan con cosas negativas. Los ciberdelincuentes cada vez más utilizan este canal para robar datos personales o bancarios de los usuarios.

En SUPERDEPORTE ya te hemos hablado de algunas prácticas que utilizan los ciberdelincuentes para estafar a la gente como ‘La estafa del supermercado’ o la nueva alerta de la Policía Nacional en colaboración con Airbnb sobre las estafas con alojamientos turísticos de cara a este verano.

Así pues en este caso los criminales pretenden hacerse con nuestros datos y ha sido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la que ha puesto en alerta a los ciudadanos.

La estafa para robar los datos de los clientes

El incesante avance de las nuevas tecnologías ha hecho que vivamos prácticamente con un dispositivo electrónico en la mano, bueno, incluso en la muñeca. En gran medida el mundo se ha hecho dependiente de ellos para casi cualquier gestión diaria; ya sea pagar un café a subirse al metro.

Sin embargo este uso de la red, en la que navegamos utilizando nuestros datos privados, en muchos casos supone un riesgo. Los ciberdelicuentes también mejoran sus habilidades gracias a las nuevas posibilidades tecnológicas y cuentan con nuevos métodos.

En este caso la OCU advierte del uso del Bluetooth como puerta de entrada de los criminales para robar datos personales y bancarios.

Esta nueva técnica se llama ‘bluesnarfing’ y aprovecha las vulnerabilidades del bluetooth para colarse en nuestros móviles, sobre todo. Esta puerta de entrada permite a los ciberdelincuentes poder robar cualquier dato a una distancia de hasta 15 metros.

Asimismo otras técnicas como el ‘bluesmacking’ y el ‘blueborne’ son también utilizadas para este tipo de delitos cibernéticos. El segundo, todavía es más malicioso, puesto que propaga el malware por todos los dispositivos conectados entre sí.

Así pues apagar el bluetooh cuando no se esté usando o poner el modo no visible ayudará a tu seguridad. No obstante igualmente importante es tener actualizados los dispositivos móviles, ya que estas actualizaciones en muchos casos arreglan brechas de seguridad.