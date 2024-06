La exclusiva del programa Fiesta sobre Taylor Swift que revolucionó Telecinco

Ha sido el huracán mediático del mes de mayo. Taylor Swift ha hecho historia en España con dos conciertos multitudinarios en el Santiago Bernabéu, el campo del Real Madrid. Taylor llegó y conquistó.

Es una de las reinas del pop actual y con su música ha hecho historia con su paso por el Santiago Bernabéu, en Madrid. Una de las compositoras más talentosas de la actualidad dejó sin palabras a sus miles de fans que disfrutaron de su espectáculo en la capital de España.

Mezclando un estilo country, folk y pop, su género por excelencia, Taylor Swift pasó su infancia en un rancho, heredó la pasión por la música de su abuela y tiene una gran debilidad... la tarta de queso. Son algunas de sus particularidades más personales e íntimas.

Conocemos poco de su faceta personal, es una celebridad y muchas veces su vida queda alejada de los focos. Celebridad, tal y como se especifica en la web de Telecinco, "tiene una imagen de princesa Disney" y es capaz de "solo con una guitarra o un piano llenar estadios enteros".

El viral concierto de Taylor Swift en Madrid

Pues bien, en Fiesta, el programa del corazón de Telecinco que está de moda, han seguido el paso de la famosa Taylor Swift por España. Incluso se ha comentado mucho un intento de 'entrevista' de Sergio, trabajador del programa, a la salida de su concierto.

¿Qué tal, cómo ha ido el concierto Taylor?

¿Contenta en España?

¿Cómo te va?

Fueron las tres preguntas que Sergio lanzó al 'aire' a la llegada de Taylor a su hotel. Evidentemente el programa, que grababa en directo el programa... no tuvo reparo alguno en subir las imágenes a X, el antiguo Twitter.

El intento de "entrevista en exclusiva" con el que Sergio intentó acercarse a Taylor y que no tuvo respuesta. No pasa nada, no será ni el primero ni el último... Así funcionan las guardias periodísticas. Al menos, en 'Fiesta' se tomaron la guardia fallida de Sergio, que no consiguió su objetivo de 'pillar' a la cantante, con humor.