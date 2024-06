First Dates tira de famosos: el joven que ha acudido por sorpresa al programa

La parrilla televisiva española hoy en día está plagada de realities. Supervivientes, Pekin Express o La Isla de las Tentaciones son solo algunos ejemplos de los programas que triunfan en la actualidad. Mediaset es la reina de este tipo de programas y tanto en Telecinco como en Cuatro suele tener éxito en cada nuevo formato que ponen en marcha.

Sin ir más lejos uno de los espacios más asentados es First Dates. El programa líder de Cuatro tiene una cuota de espectadores sobre el millón y el millón y medio de personas cada noche delante de la televisión. Una cuota de share que ronda el ocho por ciento, que en la pelea por ganar el horario de máxima audiencia está muy bien, compitiendo contra El Hormiguero de Pablo Motos o El Intermedio de El Gran Wyoming. De hecho en 2023 entre las emisiones más vistas en Cuatro 19 de las 20 primeras estaban ocupadas por ediciones de First Dates.

El programa, que se estrenó en 2016, se convirtió en el Tinder televisivo de la época. El programa de citas ya ha superado la barrera temporal en la que se quedará ya en la memoria de todos los españoles, hayan visto o no alguna vez First Dates.

Carlos Sobera presenta un espacio en el que muchas personas han encontrado el amor, otras lo siguen intentando y algunas que tendrán que hacerlo fuera de las cámaras. El presentador lidera un elenco en el que ha habido rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka o Laura Boado, pero sobre todo la querida Lidia Torrent, que ya ha anunciado que vuelve al programa de citas.

El hijo de Güiza sorprende con una cita en First Dates

Esta semana uno de los episodios de First Dates ha tenido una sorpresa: el hijo de un famoso. Todo el mundo, sobre todo, los más futboleros recuerdan a Dani Guïza, uno de los héroes de la EUROCOPA 2008 conquistada con Lusi Aragonés al frente.

Lo último que se supo sobre la relación entre Christian, el hijo del ex futbolista y su padre, fue la denuncia del primero a su progenitor en Sálvame en 2022 porque no tenía "nada". Más tarde el padre arremetió contra su propio hijo: "Me has fallado, ya tienes lo que querías que es la televisión".

Ahora años después Cristian ha vuelto a la pequeña pantalla en First Dates. El pequeño Guïza parece haber suavizado su relación con su padre porque lo primero que le comentó a Sobera fue esto: “Mi padre para mi es un ídolo, es lo más grande, mi padre me lo ha dado todo”.

Más tarde tocó el turno de la cita. Cristian se sentó con una joven guapísima llamada Laura, a la que el futbolista no dudó en califcar como "bombón". Laura estaba un poco nerviosa, pero poco a poco ha ido entrando en materia contándole a su cita que le gusta viajar y que "había vivido en Londres".

A ella le pareció que él era muy maduro cuando le contó que quería montar su propio negocio con 20 años, sin embargo, no le perdonó el hecho de no haber visitado Málaga siendo él de Jerez. Pero el momento más gracioso de la cita ha sido cuando Christian le ha contado quién era su padre. Laura no tenía ni idea y ha salido por bulerías hablando de Joaquín Sánchez.

En este caso parecía que la magia había fluido y tras unos jueguecitos en el fotomatón... se han dado el "sí"... a verse otra vez.